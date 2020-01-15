Володин рассказал о встрече с Мишустиным

"Кандидатура внесена для дачи согласия в Государственную Думу. Мы не откладываем этот вопрос, считаем правильным обсудить кандидатуру, что и было сделано: оперативно собрали всех руководителей политических фракций Государственной Думы, встреча состоялась с Михаилом Владимировичем Мишустиным, он достаточно подробно ответил на многие вопросы, которые прозвучали в ходе этой встречи. Мы общались более часа, это общение позволило нам сформировать мнение, что было бы правильным продолжить завтра обсуждение кандидатуры в рамках политических фракций, что и будет сделано", - заявил Володин журналистам.