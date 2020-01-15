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Формирование нового правительства
2020-01-15T23:21+0300
https://ria.ru/20200115/1563470379.html
Володин рассказал о встрече с Мишустиным
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РИА Новости

Володин рассказал о встрече с Мишустиным

20:51 15.01.2020 (обновлено: 23:21 15.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что члены Совета Думы больше часа общались с кандидатом на пост премьера-министра РФ Михаилом Мишустиным, по его словам, он подробно ответил на многие вопросы депутатов.
"Кандидатура внесена для дачи согласия в Государственную Думу. Мы не откладываем этот вопрос, считаем правильным обсудить кандидатуру, что и было сделано: оперативно собрали всех руководителей политических фракций Государственной Думы, встреча состоялась с Михаилом Владимировичем Мишустиным, он достаточно подробно ответил на многие вопросы, которые прозвучали в ходе этой встречи. Мы общались более часа, это общение позволило нам сформировать мнение, что было бы правильным продолжить завтра обсуждение кандидатуры в рамках политических фракций, что и будет сделано", - заявил Володин журналистам.
Также спикер палаты добавил, что с 9 часов в четверг Мишустин будет встречаться с думскими фракциями.
Михаил Мишустин
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинВячеслав ВолодинПолитика
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