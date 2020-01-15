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Отставка правительства России
2020-01-15T20:40+0300
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Аксенов поблагодарил Медведева за помощь Крыму
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РИА Новости

Аксенов поблагодарил Медведева за помощь Крыму

20:40 15.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Городской инфекционной больницы в Севастополе
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Городской инфекционной больницы в Севастополе
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Городской инфекционной больницы в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил ушедшего в отставку с поста премьер-министра РФ Дмитрия Медведева за помощь, которая оказывалась полуострову с первых дней возвращения полуострова в Россию.
В среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

"Мы благодарны правительству и лично Дмитрию Анатольевичу за огромную помощь, которая оказывалась Крыму с самых первых дней нашего возвращения в Россию. Всесторонняя поддержка кабинета министров способствовала успешному решению самых сложных проблем. Все ключевые инфраструктурные проекты российского Крыма реализованы в период работы правительства Медведева и при его непосредственном содействии", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Глава Крыма отметил, что отставка правительства РФ стала логичным шагом на фоне инициатив президента по изменению Конституции, и пожелал Медведеву "успехов в работе на новом ответственном посту".
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"Хочу подчеркнуть, что все планы по развитию нашей республики и модернизации отраслей экономики и социальной сферы будут неукоснительно выполняться. Никаких проблем и затруднений, связанных с происходящими изменениями в органах федеральной власти, не будет", - подчеркнул Аксенов.
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Отставка правительства РоссииСергей Аксенов (политик)Михаил МишустинДмитрий МедведевФедеральная налоговая служба РФКрымРоссияПолитика
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