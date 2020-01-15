Аксенов поблагодарил Медведева за помощь Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Глава Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил ушедшего в отставку с поста премьер-министра РФ Дмитрия Медведева за помощь, которая оказывалась полуострову с первых дней возвращения полуострова в Россию.

В среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

"Мы благодарны правительству и лично Дмитрию Анатольевичу за огромную помощь, которая оказывалась Крыму с самых первых дней нашего возвращения в Россию. Всесторонняя поддержка кабинета министров способствовала успешному решению самых сложных проблем. Все ключевые инфраструктурные проекты российского Крыма реализованы в период работы правительства Медведева и при его непосредственном содействии", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Глава Крыма отметил, что отставка правительства РФ стала логичным шагом на фоне инициатив президента по изменению Конституции, и пожелал Медведеву "успехов в работе на новом ответственном посту".