Разногласия между США и Китаем сохранятся, заявил Пенс

ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Вице-президент США Вице-президент США Майк Пенс заявил, что подписание торгового соглашения с Китаем открывает новую главу в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира, хотя разногласия между ними сохранятся.

"Мы понимаем, что разногласия сохранятся между нашими странами, но сегодня мы открываем новую главу между двумя крупнейшими экономиками мира", - заявил он, выступая в Белом доме, где в среду подписывается первая часть торгового соглашения с Китаем.

Он отметил, что с подписанием соглашения начинаются перемены, которых США годами требовали от Китая, в том числе в части защиты интеллектуальной собственности, манипуляций валютой, сельского хозяйства.

"Пусть сегодня начнется новое светлое будущее для народов Америки, Китая и всего мира", - заключил вице-президент.