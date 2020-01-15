Разногласия между США и Китаем сохранятся, заявил Пенс

"Мы понимаем, что разногласия сохранятся между нашими странами, но сегодня мы открываем новую главу между двумя крупнейшими экономиками мира", - заявил он, выступая в Белом доме, где в среду подписывается первая часть торгового соглашения с Китаем.
Он отметил, что с подписанием соглашения начинаются перемены, которых США годами требовали от Китая, в том числе в части защиты интеллектуальной собственности, манипуляций валютой, сельского хозяйства.
"Пусть сегодня начнется новое светлое будущее для народов Америки, Китая и всего мира", - заключил вице-президент.
Переговоры по торговому соглашению между США и Китаем, которые фактически с момента прихода к власти президента Дональда Трампа в 2017 году сопровождались масштабной торговой войной, держали в напряжении мировую экономику и даже привели к замедлению темпов роста мирового ВВП.