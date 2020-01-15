Симоньян одной из первых предсказала назначение Мишустина премьером

"Если б я был Султан, я бы сделал так (при условии, что никого из прежних переназначать нельзя)

При этом она подчеркнула, что в уже говорила Мишустину в личной беседе, что тот должен возглавить правительство после Медведева. Эта беседа состоялась около трех лет назад, и тогда глава ФНС отнесся к этой идее негативно.