Симоньян одной из первых предсказала назначение Мишустина премьером

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян спрогнозировала назначение главы ФНС Михаила Мишустина премьер-министром до выдвижения его кандидатуры Владимиром Путиным.
"Если б я был Султан, я бы сделал так (при условии, что никого из прежних переназначать нельзя)
Вчера, 17:56Новое правительство. Драмы нет
Премьер - Мишустин , Минэкономразвития – Титов, Минспорт — Галицкий, Минобр — Шмелева, Минкульт — Добродеев, Минздрав — Ракова, Минсвязи и коммуникаций — Черкесова, Минобороны — Дюмин , Мининдел — Песков, Мин по делам молодежи — Пенькова, Миннац — Горбенко, Минрегионразвития — Воробьев, Совфед и/или ГД – Собянин", - написала Симоньян в Telegram.
При этом она подчеркнула, что в уже говорила Мишустину в личной беседе, что тот должен возглавить правительство после Медведева. Эта беседа состоялась около трех лет назад, и тогда глава ФНС отнесся к этой идее негативно.
Отставка правительства
Медведев на встрече с президентом объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию: так, Путин предложил поручить Госдуме не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра.
Указ об отставке правительства вступил в силу. Согласно документу, временно исполнять обязанности премьера будет Дмитрий Медведев.
После объявления об отставке правительства стало известно, что Михаил Мишустин принял предложение Владимира Путина стать премьер-министром.