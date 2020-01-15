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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-15T20:35+0300
https://ria.ru/20200115/1563469860.html
Симоньян одной из первых предсказала назначение Мишустина премьером
https://cdn22.img.ria.ru/images/155867/93/1558679330_0:9:3034:1716_1036x0_80_0_0_37aaf2b1e81020660af3e8d9caae9736.jpg
РИА Новости

Симоньян одной из первых предсказала назначение Мишустина премьером

20:35 15.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к на тему: "Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра"
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян спрогнозировала назначение главы ФНС Михаила Мишустина премьер-министром до выдвижения его кандидатуры Владимиром Путиным.
"Если б я был Султан, я бы сделал так (при условии, что никого из прежних переназначать нельзя)
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства РФ
Вчера, 17:56
Новое правительство. Драмы нет
Премьер - Мишустин , Минэкономразвития – Титов, Минспорт — Галицкий, Минобр — Шмелева, Минкульт — Добродеев, Минздрав — Ракова, Минсвязи и коммуникаций — Черкесова, Минобороны — Дюмин , Мининдел — Песков, Мин по делам молодежи — Пенькова, Миннац — Горбенко, Минрегионразвития — Воробьев, Совфед и/или ГД – Собянин", - написала Симоньян в Telegram.
При этом она подчеркнула, что в уже говорила Мишустину в личной беседе, что тот должен возглавить правительство после Медведева. Эта беседа состоялась около трех лет назад, и тогда глава ФНС отнесся к этой идее негативно.

Отставка правительства

Медведев на встрече с президентом объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию: так, Путин предложил поручить Госдуме не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра.
Указ об отставке правительства вступил в силу. Согласно документу, временно исполнять обязанности премьера будет Дмитрий Медведев.
После объявления об отставке правительства стало известно, что Михаил Мишустин принял предложение Владимира Путина стать премьер-министром.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинДмитрий МедведевМаргарита СимоньянВладимир ПутинРоссияПолитика
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