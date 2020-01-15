Завершившееся десятилетие стало самым теплым за всю историю наблюдений

ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Минувшее десятилетие стало рекордно теплым на Минувшее десятилетие стало рекордно теплым на Земле за всю историю наблюдений, а завершивший его 2019 год продолжил череду температурных рекордов, уступив лишь 2016 году, свидетельствуют опубликованные в среду данные НАСА

"Согласно независимым анализам НАСА и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), показатели температуры на Земле в 2019 году заняли второе место с начала ведения записей о них в 1880 году", - сообщила пресс-служба НАСА.

Температурные показатели 2019 года уступили лишь 2016 году, который до настоящего времени считается самым теплым за всю историю наблюдений, и продолжили, таким образом, тенденцию потепления планеты.

"Завершившееся десятилетие, очевидно, самое теплое за историю наблюдений", - заявил в связи с публикацией ежегодного исследования глава входящего НАСА Института космических исследований имени Годдарда Гэвин Шмидт. По его замечанию, данные свидетельствуют, что "начиная с 1960 года каждое десятилетие было теплее предыдущего". Помимо этого, подчеркивают специалисты, можно уверено говорить, что "последние пять лет были самыми теплыми за последние 140 лет".

В исследовании NOAA отмечается, что в 2019 году средняя мировая температура была на 0,95 градуса Цельсия выше, чем в среднем в XX веке и, по данным НАСА, на 1,11 градуса выше, чем в XIX веке.

Эксперты отмечают, что тенденция глобального потепления "по большей части обусловлена увеличением вызванных деятельностью человека объемов выбросов углекислого газа и других парниковых газов в атмосферу Земли".