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РИА Наука
2020-01-15T20:34+0300
https://ria.ru/20200115/1563469812.html
Завершившееся десятилетие стало самым теплым за всю историю наблюдений
https://cdn23.img.ria.ru/images/156221/68/1562216865_0:85:3194:1882_1036x0_80_0_0_92d42d9d4c2374f31d1f99df6c284f68.jpg
РИА Новости

Завершившееся десятилетие стало самым теплым за всю историю наблюдений

20:34 15.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ Москве установилась жаркая погода
В Москве установилась жаркая погода
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Минувшее десятилетие стало рекордно теплым на Земле за всю историю наблюдений, а завершивший его 2019 год продолжил череду температурных рекордов, уступив лишь 2016 году, свидетельствуют опубликованные в среду данные НАСА.
"Согласно независимым анализам НАСА и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), показатели температуры на Земле в 2019 году заняли второе место с начала ведения записей о них в 1880 году", - сообщила пресс-служба НАСА.
Температурные показатели 2019 года уступили лишь 2016 году, который до настоящего времени считается самым теплым за всю историю наблюдений, и продолжили, таким образом, тенденцию потепления планеты.
"Завершившееся десятилетие, очевидно, самое теплое за историю наблюдений", - заявил в связи с публикацией ежегодного исследования глава входящего НАСА Института космических исследований имени Годдарда Гэвин Шмидт. По его замечанию, данные свидетельствуют, что "начиная с 1960 года каждое десятилетие было теплее предыдущего". Помимо этого, подчеркивают специалисты, можно уверено говорить, что "последние пять лет были самыми теплыми за последние 140 лет".
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В исследовании NOAA отмечается, что в 2019 году средняя мировая температура была на 0,95 градуса Цельсия выше, чем в среднем в XX веке и, по данным НАСА, на 1,11 градуса выше, чем в XIX веке.
Эксперты отмечают, что тенденция глобального потепления "по большей части обусловлена увеличением вызванных деятельностью человека объемов выбросов углекислого газа и других парниковых газов в атмосферу Земли".
"Растущие температуры в атмосфере и океане вызывают продолжение потери массы (ледников) в Гренландии и Антарктике и увеличению числа таких экстремальных явлений как тепловые волны, пожары, сильные осадки", - говорится в сообщении НАСА.
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийЖара, ноябрь
Жара, ноябрь
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Жара, ноябрь
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