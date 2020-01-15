Богданов обсудил с депутатом парламента Ливана ситуацию в республике

Столкновения между демонстрантами и полицией начались во вторник вечером у здания центрального банка в начале улицы Хамра. Полиция применила спецсредства для разгона митингующих, в ответ в нее полетели камни. Группы митингующих в то же время блокировали дороги опрокинутыми подожженными мусорными баками. В ходе беспорядков демонстранты также разгромили несколько отделений банков. В ходе беспорядков пострадали 47 полицейских, 59 митингующих задержаны.