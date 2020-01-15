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Богданов обсудил с депутатом парламента Ливана ситуацию в республике
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РИА Новости

Богданов обсудил с депутатом парламента Ливана ситуацию в республике

20:26 15.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с депутатом парламента Ливана Фуадом Махзуми ситуацию в республике, говорится в сообщении МИД РФ.
Столкновения между демонстрантами и полицией начались во вторник вечером у здания центрального банка в начале улицы Хамра. Полиция применила спецсредства для разгона митингующих, в ответ в нее полетели камни. Группы митингующих в то же время блокировали дороги опрокинутыми подожженными мусорными баками. В ходе беспорядков демонстранты также разгромили несколько отделений банков. В ходе беспорядков пострадали 47 полицейских, 59 митингующих задержаны.
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"В ходе встречи состоялся углубленный обмен мнениями о развитии ситуации в Ливане и на Ближнем Востоке в целом. С российской стороны была подтверждена приверженность единству, суверенитету и независимости дружественной Ливанской Республики, готовность к дальнейшему развитию всего комплекса двусторонних связей с этой страной", - отмечается в сообщении МИД РФ.
Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена до тысячи в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет. Сейчас он достиг отметки в 2400 фунтов за доллар, тогда как центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.
В октябре на этом фоне начались антиправительственные демонстрации. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования чиновников, замешанных в коррупционных схемах. Правительство Саада Харири 29 октября подало в отставку, но демонстрации не прекратились. Страна более двух месяцев остается в политическом вакууме: президент назначил нового премьер-министра — Хассана Дияба, однако новое правительство, удовлетворяющее все политические стороны, сформировать пока не удалось.
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Саад ХаририМихаил БогдановМИД РФЛиванВ мире
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