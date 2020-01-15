Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-15T20:50+0300
https://ria.ru/20200115/1563469632.html
Глава "Опоры России" назвал Мишустина новатором
https://cdn24.img.ria.ru/images/155140/64/1551406478_0:0:3010:1693_1036x0_80_0_0_3df61d3bd05be24aa67ecfbe90718649.jpg
РИА Новости

Глава "Опоры России" назвал Мишустина новатором

20:50 15.01.2020
877
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Глава Федеральной налоговой службы России (ФНС) Михаил Мишустин, которого президент России Владимир Путин пригласил на пост главы правительства, является новатором, при нем ФНС стала более открытой и технологически развитой, заявил РИА Новости глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.
Михаил Мишустин
Вчера, 19:14
Биография Михаила Мишустина
"Мы несколько лет плотно и конструктивно работали. Например, несколько лет в декабре проходили совместные заседания президиума "Опоры" и руководства ФНС, всегда самые острые вопросы обсуждали, по ним выходили поручения, те или иные решения ФНС корректировались с учетом мнения малого и среднего бизнеса", - заявил Калинин.
Собеседник агентства отметил, что при Мишустине Федеральная налоговая служба стала одной из самых технологичных и эффективных в мире, он "прекратил схемы по НДС, воровские схемы по налоговым поступлениям, за несколько лет из реестра МСБ были практически вычищены однодневки".
"Создание режима самозанятых, которого пока нигде нет в мире, технически и экспертно принадлежит именно ФНС, это была его личная идея. Он новатор. ФНС первой установила по всей стране дата-центры, которые сейчас позволяют ФНС иметь big data по тому, что происходит с налогами в России", - продолжил Калинин.
"Кроме того, когда была реформа онлайн касс, именно Мишустин поддержал нашу инициативу, чтобы ввести вычет на 18 тысяч рублей для ИП, которые ставят кассы. Также ФНС сделала реестр малого и среднего бизнеса, о котором мы давно просили, этого ничего не было. С его приходом ФНС стала открытой, насколько это возможно, учитывала мнение бизнеса", - заключил Калинин.
Здание правительства РФ
Вчера, 18:18
Порядок формирования и процедура отставки правительства
1620003
Обсудить 0
Формирование нового правительстваАлександр КалининМихаил МишустинГосдума РФФедеральная налоговая служба РФПравительство РФРоссияПолитика
Рекомендуем
Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин
Эксперт назвал плюсы от назначения главы ФНС Мишустина премьером
Михаил Мишустин
Аксенов назвал Мишустина опытным управленцем и профессионалом
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Володин рассказал о встрече с Мишустиным
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
Политолог считает, что Мишустин не изменит заданный Путиным курс
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Американский эксперт прокомментировал уход правительства РФ в отставку
Михаил Мишустин
Биография Михаила Мишустина
Президент РФ Владимир Путин и руководитель ФНС Михаил Мишустин во время встречи
Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников
Сенатор назвал Мишустина жестким исполнителем
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Симоньян отметила современный профессионализм Мишустина
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Симоньян одной из первых предсказала назначение Мишустина премьером
Михаил Мишустин
Политолог предположил, зачем Мишустина пригласили на пост премьера
Елена Шмелева
Шмелева не стала комментировать сообщения о назначении в правительство
Михаил Мишустин
Володин отметил профессионализм Мишустина
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин задал вектор на национализацию элит, заявили политологи
Молодая семья на прогулке
Мусульмане считают, что финансовых мер поддержки семьи недостаточно
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Британский продюсер рассказал, может ли кто-то стать новыми Beatles
05:58В Гидрометценте рассказали, ждать ли в России крещенские морозы
05:53Сеул ищет способ реализовать сотрудничество с КНДР в условиях санкций
05:48Разведчик рассказал, кто помогал советским партизанам в войну в Польше
05:46В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ
05:40Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
Лента новостейМолния