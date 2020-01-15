Глава "Опоры России" назвал Мишустина новатором

В среду премьер Дмитрий Медведев заявил Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку . Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.

"Мы несколько лет плотно и конструктивно работали. Например, несколько лет в декабре проходили совместные заседания президиума "Опоры" и руководства ФНС, всегда самые острые вопросы обсуждали, по ним выходили поручения, те или иные решения ФНС корректировались с учетом мнения малого и среднего бизнеса", - заявил Калинин.

Собеседник агентства отметил, что при Мишустине Федеральная налоговая служба стала одной из самых технологичных и эффективных в мире, он "прекратил схемы по НДС, воровские схемы по налоговым поступлениям, за несколько лет из реестра МСБ были практически вычищены однодневки".

"Создание режима самозанятых, которого пока нигде нет в мире, технически и экспертно принадлежит именно ФНС, это была его личная идея. Он новатор. ФНС первой установила по всей стране дата-центры, которые сейчас позволяют ФНС иметь big data по тому, что происходит с налогами в России", - продолжил Калинин.