Глава "Опоры России" назвал Мишустина новатором

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Глава Федеральной налоговой службы России (ФНС) Михаил Мишустин, которого президент России Владимир Путин пригласил на пост главы правительства, является новатором, при нем ФНС стала более открытой и технологически развитой, заявил РИА Новости глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.
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"Мы несколько лет плотно и конструктивно работали. Например, несколько лет в декабре проходили совместные заседания президиума "Опоры" и руководства ФНС, всегда самые острые вопросы обсуждали, по ним выходили поручения, те или иные решения ФНС корректировались с учетом мнения малого и среднего бизнеса", - заявил Калинин.
Собеседник агентства отметил, что при Мишустине Федеральная налоговая служба стала одной из самых технологичных и эффективных в мире, он "прекратил схемы по НДС, воровские схемы по налоговым поступлениям, за несколько лет из реестра МСБ были практически вычищены однодневки".
"Создание режима самозанятых, которого пока нигде нет в мире, технически и экспертно принадлежит именно ФНС, это была его личная идея. Он новатор. ФНС первой установила по всей стране дата-центры, которые сейчас позволяют ФНС иметь big data по тому, что происходит с налогами в России", - продолжил Калинин.
"Кроме того, когда была реформа онлайн касс, именно Мишустин поддержал нашу инициативу, чтобы ввести вычет на 18 тысяч рублей для ИП, которые ставят кассы. Также ФНС сделала реестр малого и среднего бизнеса, о котором мы давно просили, этого ничего не было. С его приходом ФНС стала открытой, насколько это возможно, учитывала мнение бизнеса", - заключил Калинин.