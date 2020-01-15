Новое правительство может быть более технократичным, считает эксперт

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Новый Новый кабинет министров РФ может быть более технократичным и заточенным на интенсивную работу по продвижению программы нацпроектов, считает глава фонда ИСЭПИ ("Институт социально-экономических и политических исследований") Дмитрий Бадовский

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Медведев займет должность зампредседателя Совета безопасности.

"Новый кабинет (министров) будет, возможно, более технократичным и более заточенным на интенсивную работу по продвижению программы нацпроектов. И в принципе, учитывая то, что год назад президент говорил о том, что по итогам первого года реализации нацпроектов будут делаться выводы о работе всех уровней власти, конечно, нельзя исключать в какой-то обозримой перспективе, что и по некоторым регионам могут быть решения об эффективности работы управленческих команд там", - сказал РИА Новости Бадовский.

По его словам, понятно, что отставка правительства связана и с объявленными в среду стратегическими решениями, в том числе конституционного толка. "Действительно, в этом смысле начинающаяся перезагрузка власти тоже может предполагать реорганизацию кабинета. С другой стороны, мы видим, что и премьер уходит на новую создаваемую под него политическую должность, то есть это тоже указывает на то, что здесь формируется некий новый контур политического управления", - пояснил эксперт.

"Но в то же время все-таки отставка правительства отчасти связана, в том числе, и с необходимостью решения текущих задач. Имеются в виду нацпроекты и те новые программы, которые были объявлены Путиным в послании, которые по сути эту систему нацпроектов еще существенно расширяют и дополняет. И тут я бы напомнил, что год назад в своем предыдущем послании президент Путин уже говорил о том, что начинается реализация нацпроектов, и первые оценки и выводы будут даны через год. Собственно, год прошел и, как мы понимаем, эти выводы начинают делаться, поэтому обновление состава может быть и вполне возможно достаточно существенным", - уточнил он.

Бадовский отметил, что также может быть и оптимизация структуры кабинета министров - министерств и вице-премьерских блоков. "Всего этого исключать нельзя. Но исходя из этих задач, то, что связано с повышением и оценкой эффективности всех органов исполнительной власти, с учетом этого будут приниматься и новые кадровые решения", - добавил он.