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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T20:11+0300
https://ria.ru/20200115/1563469042.html
Польша поддержала создание в России военного архива
https://cdn24.img.ria.ru/images/150628/90/1506289098_0:525:4095:2828_1036x0_80_0_0_7e76ec34ee027716aa944b642f09a564.jpg
РИА Новости

Польша поддержала создание в России военного архива

20:11 15.01.2020
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CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk / Ministerstwo Spraw Zagraniczych al. Szucha 23Здание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве
CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk / Ministerstwo Spraw Zagraniczych al. Szucha 23
ВАРШАВА, 15 янв – РИА Новости. Польша поддерживает создание Россией комплекса архивных документов о войне и готова оказать в этом помощь, заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский.
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в среду заявил, что в России будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для россиян, и для всего мира.
"В контексте последних высказываний президента России это очень интересная идея. Мы полностью его поддерживаем, потому что создание сборника архивных документов о Второй мировой войне будет означать снятие грифа секретности и открытие российских архивов", - цитирует Яблонского агентство РАР.
"Мы надеемся, что эти архивы будут открыты как можно скорее. Мы готовы оказать любую помощь", - добавил он.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Вчера, 18:45Послание президента России Федеральному собранию
Клинцевич прокомментировал создание военного архива в России
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Послание президента России Федеральному собраниюМИД ПольшиВладимир ПутинПольшаРоссияВ мире
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