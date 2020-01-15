Польша поддержала создание в России военного архива

ВАРШАВА, 15 янв – РИА Новости. Польша поддерживает создание Россией комплекса архивных документов о войне и готова оказать в этом помощь, заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский.
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в среду заявил, что в России будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для россиян, и для всего мира.
"В контексте последних высказываний президента России это очень интересная идея. Мы полностью его поддерживаем, потому что создание сборника архивных документов о Второй мировой войне будет означать снятие грифа секретности и открытие российских архивов", - цитирует Яблонского агентство РАР.
"Мы надеемся, что эти архивы будут открыты как можно скорее. Мы готовы оказать любую помощь", - добавил он.