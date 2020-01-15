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Генсек ООН примет участие в международной конференции по Ливии
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РИА Новости

Генсек ООН примет участие в международной конференции по Ливии

20:10 15.01.2020 (обновлено: 20:24 15.01.2020)
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 18 сентября 2018
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 18 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
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ООН, 15 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш примет участие в международной конференции по Ливии в Берлине, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
"Генсек ООН отправится в Берлин, чтобы принять участие в конференции по Ливии в воскресенье", - сказал Дюжаррик.
Он отметил, что Гутерреша будут сопровождать спецпосланник генсека по Ливии Гассан Саламе и заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Розмари Дикарло.
Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар также приглашены на мероприятие.
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