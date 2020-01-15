Политолог предположил, зачем Мишустина пригласили на пост премьера

"Я думаю, что в целом Мишустин может стать таким своего рода "техническим" премьером - категория, которая была знакома по первым двум срокам президента Путина, то есть таким премьером образца (Михаила) Фрадкова или (Виктора) Зубкова. Премьером, у которого нет политических амбиций, но при этом у которого есть конкретная, четкая задача, на реализацию которой премьер будет работать", - сказал РИА Новости Коньков.