Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-15T20:05+0300
https://ria.ru/20200115/1563468858.html
Политолог предположил, зачем Мишустина пригласили на пост премьера
https://cdn22.img.ria.ru/images/155140/65/1551406591_0:0:2927:1646_1036x0_80_0_0_9193f72093b5a1ba4100a05b6d1d1f8c.jpg
РИА Новости

Политолог предположил, зачем Мишустина пригласили на пост премьера

20:05 15.01.2020
32230
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Федеральной налоговой службы России (ФНС) Михаил Мишустин приглашен на пост главы правительства как "технический" премьер-министр для разработки конституционных поправок и реализации национальных проектов, а не проявления политических амбиций, считает политолог Александр Коньков.
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.
Михаил Мишустин
Вчера, 19:14
Биография Михаила Мишустина
"Я думаю, что в целом Мишустин может стать таким своего рода "техническим" премьером - категория, которая была знакома по первым двум срокам президента Путина, то есть таким премьером образца (Михаила) Фрадкова или (Виктора) Зубкова. Премьером, у которого нет политических амбиций, но при этом у которого есть конкретная, четкая задача, на реализацию которой премьер будет работать", - сказал РИА Новости Коньков.
Среди поставленных Мишустину и новому правительству задач политолог выделил достижение национальных целей и реализацию нацпроектов, а также разработку, обсуждение и принятие конституционных поправок, предложенных Путиным в послании Федеральному собранию. По словам Конькова, именно эти изменения в конституции указывают на "временный" характер нового правительства.
Руководитель ФНС Михаил Мишустин
Вчера, 20:01Формирование нового правительства
Политолог назвал Мишустина сильным управленцем
"Совершенно очевидно, что эти поправки затрагивают и процедуру назначения правительства, назначения премьер-министра... В условиях анонсирования новой процедуры назначения премьер-министра нынешнее назначение премьер-министра, которое будет проходить в соответствии со старой процедурой, обуславливает вот этот "временный" характер нынешнего нового правительства, которое будет назначено", - заключил эксперт.
1377156230
Обсудить 7
Формирование нового правительстваМихаил МишустинФедеральная налоговая служба РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Премьер и есть техническая должность, это Медведев, а не президент, должен бы организовывать восстановление Тулуна, тушить пожары, заниматься лесоразведением, собирать урожай и строить мосты и т.д. и т.п. Вспомните, премьера Путина!
15 января, 20:17
vv.p.neznamov
5401004
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства России
Эксперт прокомментировал отставку российского правительства
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
Правительство России уходит в отставку
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Толстой прокомментировал отставку правительства
Михаил Мишустин
Биография Михаила Мишустина
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
Политолог заявил, что Мишустин будет "тащить" правительство
Реакция министров на отставку правительства
Реакция министров на отставку правительства попала на видео
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев прокомментировал отставку правительства словами о "застое"
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин: технократ в финансовой сфере
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни
Председатель правительства России Дмитрий Медведев перед началом ежегодного послания президента Владимира Путина Федеральному собранию
Будущее Дмитрия Медведева
Президент РФ Владимир Путин и руководитель ФНС Михаил Мишустин во время встречи
Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по случаю 30-летия ЛДПР
Жириновский предположил, кто может войти в состав нового правительства
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Симоньян одной из первых предсказала назначение Мишустина премьером
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
"Не все получилось". Почему Медведева отправили в отставку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Британский продюсер рассказал, может ли кто-то стать новыми Beatles
05:58В Гидрометценте рассказали, ждать ли в России крещенские морозы
05:53Сеул ищет способ реализовать сотрудничество с КНДР в условиях санкций
05:48Разведчик рассказал, кто помогал советским партизанам в войну в Польше
05:46В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ
05:40Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
Лента новостейМолния