Политолог предположил, зачем Мишустина пригласили на пост премьера

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Федеральной налоговой службы России (ФНС) Михаил Мишустин приглашен на пост главы правительства как "технический" премьер-министр для разработки конституционных поправок и реализации национальных проектов, а не проявления политических амбиций, считает политолог Александр Коньков.
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.
Вчера, 19:14Биография Михаила Мишустина
"Я думаю, что в целом Мишустин может стать таким своего рода "техническим" премьером - категория, которая была знакома по первым двум срокам президента Путина, то есть таким премьером образца (Михаила) Фрадкова или (Виктора) Зубкова. Премьером, у которого нет политических амбиций, но при этом у которого есть конкретная, четкая задача, на реализацию которой премьер будет работать", - сказал РИА Новости Коньков.
Среди поставленных Мишустину и новому правительству задач политолог выделил достижение национальных целей и реализацию нацпроектов, а также разработку, обсуждение и принятие конституционных поправок, предложенных Путиным в послании Федеральному собранию. По словам Конькова, именно эти изменения в конституции указывают на "временный" характер нового правительства.
"Совершенно очевидно, что эти поправки затрагивают и процедуру назначения правительства, назначения премьер-министра... В условиях анонсирования новой процедуры назначения премьер-министра нынешнее назначение премьер-министра, которое будет проходить в соответствии со старой процедурой, обуславливает вот этот "временный" характер нынешнего нового правительства, которое будет назначено", - заключил эксперт.