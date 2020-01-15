Двое жителей Ингушетии могут быть причастны к убийству Эльджаркиева

НАЛЬЧИК, 15 янв – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проверяют на причастность к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Сотрудники правоохранительных органов проверяют на причастность к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева еще двух жителей республики, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

"Во вторник были задержаны двое жителей Ингушетии, в отношении которых есть оперативная информация об их возможной причастности к убийству Эльджаркиева. Сейчас она проверяется", - сказал собеседник агентства.

Эльджаркиев был убит в Москве 2 ноября, от рук неизвестных пал и его родной брат. Басманный суд столицы 18 ноября заочно арестовал жителя Ингушетии Курейша Картоева по обвинению в убийстве двух или более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также в незаконном обороте оружия.

В начале декабря СК сообщил о пресечении деятельности организованной преступной группы, совершившей 12 января 2019 года нападение, а 2 ноября - убийство Эльджаркиева. В Москве и Ингушетии 6 декабря провели спецоперацию, по результатам которой задержали предполагаемого руководителя ОПГ Хасана Полонкоева и пятерых ее участников. Сообщалось, что всего по делу арестовано 11 человек.