Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T20:04+0300
https://ria.ru/20200115/1563468789.html
Двое жителей Ингушетии могут быть причастны к убийству Эльджаркиева
https://cdn25.img.ria.ru/images/156052/97/1560529732_0:147:2101:1330_1036x0_80_0_0_1c33d07d3b3fa8bc002452681056f60b.jpg
РИА Новости

Двое жителей Ингушетии могут быть причастны к убийству Эльджаркиева

20:03 15.01.2020 (обновлено: 20:04 15.01.2020)
628
© Фото : МВД России по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев
Ибрагим Эльджаркиев
© Фото : МВД России по Республике Ингушетия
НАЛЬЧИК, 15 янв – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов проверяют на причастность к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева еще двух жителей республики, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"Во вторник были задержаны двое жителей Ингушетии, в отношении которых есть оперативная информация об их возможной причастности к убийству Эльджаркиева. Сейчас она проверяется", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль Следственного комитета РФ
12 января, 22:16
Следственный комитет назвал мотив убийства главы центра "Э" Ингушетии
Эльджаркиев был убит в Москве 2 ноября, от рук неизвестных пал и его родной брат. Басманный суд столицы 18 ноября заочно арестовал жителя Ингушетии Курейша Картоева по обвинению в убийстве двух или более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также в незаконном обороте оружия.
В начале декабря СК сообщил о пресечении деятельности организованной преступной группы, совершившей 12 января 2019 года нападение, а 2 ноября - убийство Эльджаркиева. В Москве и Ингушетии 6 декабря провели спецоперацию, по результатам которой задержали предполагаемого руководителя ОПГ Хасана Полонкоева и пятерых ее участников. Сообщалось, что всего по делу арестовано 11 человек.
В январе 2019 года неизвестные обстреляли автомобиль Эльджаркиева на территории Сунженского района Ингушетии. Сам он не пострадал, но ранения получили двое находившихся в машине сотрудников полиции и один гражданский - житель Назрани. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия" УК РФ. На следующий день один из раненых полицейских скончался в больнице.
Кадры задержания членов ОПГ по делу об убийстве главы Центра Э Ингушетии
6 декабря 2019, 15:19
СК показал видео с подозреваемым в убийстве главы центра "Э" Ингушетии
310020
Обсудить 0
Убийство главы центра "Э" по ИнгушетииИбрагим ЭльджаркиевСледственный комитет РФИнгушетияПроисшествия
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни
ВРИО главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
Глава Ингушетии оценил предложения Путина по социальной поддержке
Временно исполняющий обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматов
Глава Ингушетии рассказал об ожиданиях от нового правительства
Михаил Мишустин
Политолог предположил, зачем Мишустина пригласили на пост премьера
Президент РФ Владимир Путин и руководитель ФНС Михаил Мишустин во время встречи
Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
Здание МИД Польши в Варшаве
Польша поддержала создание в России военного архива
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
В МУС заявили, что не имеют права расследовать убийство Сулеймани
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Миронов рассказал, кого видит в качестве кандидата на пост премьера
Президент США Дональд Трамп
Трамп планирует посетить Китай
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Американский эксперт прокомментировал уход правительства РФ в отставку
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по случаю 30-летия ЛДПР
Жириновский предположил, кто может войти в состав нового правительства
Природа
Минувший год стал вторым самым теплым в мире в истории наблюдений
Демонстранты подожгли покрышки на улице Корниш эль-Мазраа в центре Бейрута
Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной
Елена Шмелева
Шмелева не стала комментировать сообщения о назначении в правительство
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич прокомментировал создание военного архива в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Британский продюсер рассказал, может ли кто-то стать новыми Beatles
05:58В Гидрометценте рассказали, ждать ли в России крещенские морозы
05:53Сеул ищет способ реализовать сотрудничество с КНДР в условиях санкций
05:48Разведчик рассказал, кто помогал советским партизанам в войну в Польше
05:46В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ
05:40Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
Лента новостейМолния