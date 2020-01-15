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Формирование нового правительства
2020-01-15T20:02+0300
https://ria.ru/20200115/1563468737.html
Политолог назвал Мишустина сильным управленцем
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РИА Новости

Политолог назвал Мишустина сильным управленцем

20:01 15.01.2020 (обновлено: 20:02 15.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРуководитель ФНС Михаил Мишустин
Руководитель ФНС Михаил Мишустин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Руководитель ФНС Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава ФНС России Михаил Мишустин, выдвинутый президентом РФ Владимиром Путиным на пост премьер-министра, является сильным управленцем, который тверд в отстаивании своих решений, а для управления правительством сейчас нужна сильная рука, считает директор Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов.
"Это выбор президента. Это человек команды, естественно, это достаточно сильный управленец, это так. Достаточно твердый в отстаивании своих решений", - сказал Точенов РИА Новости.
По его мнению, сейчас правительству России нужна именно твердая рука, чтобы обеспечить полноценный запуск нацпроектов.
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"То, что сейчас нужна твердая рука для управления правительством - это так, национальные проекты буксуют, это все говорят, включая президента, а их нужно запускать, потому что туда заложен большой смысл, большое содержание направлено на повышение качества жизни людей. Выбор президента таков, и я надеюсь, что он верный и правильный", - добавил Точенов.
В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым. Временное исполнение обязанностей премьера возложено на Медведева. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Госдума рассмотрит вопрос о его назначении в четверг 16 января.
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Биография Михаила Мишустина
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Формирование нового правительстваАлександр ТоченовМихаил МишустинГосдума РФФедеральная налоговая служба РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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