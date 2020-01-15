Политолог назвал Мишустина сильным управленцем

"Это выбор президента. Это человек команды, естественно, это достаточно сильный управленец, это так. Достаточно твердый в отстаивании своих решений", - сказал Точенов РИА Новости.

"То, что сейчас нужна твердая рука для управления правительством - это так, национальные проекты буксуют, это все говорят, включая президента, а их нужно запускать, потому что туда заложен большой смысл, большое содержание направлено на повышение качества жизни людей. Выбор президента таков, и я надеюсь, что он верный и правильный", - добавил Точенов.