Иран отклонил предложение Трампа о новой ядерной сделке

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Глава МИД Ирана Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что в Тегеране не собираются идти на какое либо соглашение, меняющее условия Совместного всеобъемлющего плана действий по атомной программе.

"Мы не для того подписывали "сделку Обамы", чтобы сейчас заменить ее "сделкой Трампа", — написал глава иранской дипломатии в Twitter.

При этом он заявил, что даже в случае согласия Ирана на подобный шаг нет никаких гарантий того, что через год не понадобится менять условия соглашения в случае победы Байдена, Сандерса или Уоррена.

В начале января Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг" и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения иранских интересов, предусмотренных ядерной сделкой.

Четырнадцатого января Германия, Франция и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.

Ближневосточное обострение

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря.

После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.

Затем Тегеран и Вашингтон пригрозили обменяться ударами по военным объектам друг друга, иранский парламент признал американскую армию и Пентагон террористическими организациями.

На прошлой неделе Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. Как сообщили иранские СМИ, жертвами ударов стали 80 человек. В США эти заявления опровергают. Сам Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". В Тегеране удар по американским базам назвали возмездием за убийство Сулеймани.