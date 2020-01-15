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Иран отклонил предложение Трампа о новой ядерной сделке
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РИА Новости

Иран отклонил предложение Трампа о новой ядерной сделке

19:55 15.01.2020 (обновлено: 21:20 15.01.2020)
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© AP Photo / IIPA,Ebrahim NorouziИранские специалисты работают на АЭС Бушер
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер
© AP Photo / IIPA,Ebrahim Norouzi
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что в Тегеране не собираются идти на какое либо соглашение, меняющее условия Совместного всеобъемлющего плана действий по атомной программе.
"Мы не для того подписывали "сделку Обамы", чтобы сейчас заменить ее "сделкой Трампа", — написал глава иранской дипломатии в Twitter.
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При этом он заявил, что даже в случае согласия Ирана на подобный шаг нет никаких гарантий того, что через год не понадобится менять условия соглашения в случае победы Байдена, Сандерса или Уоррена.
В начале января Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг" и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения иранских интересов, предусмотренных ядерной сделкой.
Международное агентство по атомной энергии
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МАГАТЭ продолжит проверки после сокращения Ираном обязательств по СВПД
Четырнадцатого января Германия, Франция и Великобритания объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу.

Ближневосточное обострение

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара американских войск по объектам шиитской "Катаиб Хезболлы" в Сирии и Ираке в конце декабря.
После этого сторонники движения начали штурм американской дипмиссии в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. США считают их причастными к организации штурма посольства.
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Затем Тегеран и Вашингтон пригрозили обменяться ударами по военным объектам друг друга, иранский парламент признал американскую армию и Пентагон террористическими организациями.
На прошлой неделе Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. Как сообщили иранские СМИ, жертвами ударов стали 80 человек. В США эти заявления опровергают. Сам Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". В Тегеране удар по американским базам назвали возмездием за убийство Сулеймани.
После этого Дональд Трамп заявил о вводе новых экономических санкций против Ирана. Также президент США призвал гарантов СВПД по иранской ядерной программе начать совместную работу над новым соглашением.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиМохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампМИД ИранаИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Персы всё правильно понимают,два государства террора США и Израиль,с ними нельзя договариваться,только силой!
15 января, 20:26
СССР 15
1100000
Иран прав: pacta sunt servanda, а за пируэтами твиттера Трампа уследить невозможно.
15 января, 20:08
vv.p.neznamov
1000000
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