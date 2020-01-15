Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T19:54+0300
https://ria.ru/20200115/1563468408.html
В Белом доме назвали процесс импичмента фальшивым
https://cdn24.img.ria.ru/images/155703/30/1557033098_0:43:3113:1794_1036x0_80_0_0_cd13738ed630cea469df9fc7124a33bf.jpg
РИА Новости

В Белом доме назвали процесс импичмента фальшивым

19:54 15.01.2020
1010
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Члены Демократической партии в палате представителей конгресса США затягивали процедуру импичмента президента Дональда Трампа, пытаясь получить дополнительную поддержку для его отстранения от должности, но не преуспели в этом, заявили в Белом доме.
В среду спикер палаты представителей Нэнси Пелоси спустя месяц после утверждения статей обвинения Трампа назвала фамилии конгрессменов, которые выступят импичмент-менеджерами (обвинителями) на процессе в сенате. Отсутствие обвинителей затягивало процесс.
"Единственное, чего удалось добиться спикеру Пелоси с помощью этого фальшивого, нелегитимного процесса импичмента, - это доказать, что она сосредоточена на политике, а не на американском народе. Спикер солгала, когда заявила, что это срочно и жизненно необходимо для национальной безопасности, потому что, когда статьи (обвинения - ред.) были приняты, она задерживала их в течение целого месяца в вопиющей попытке заручиться политической поддержкой. Она провалилась, и назначение этих менеджеров ничего не меняет", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.
В декабре палата представителей голосами лишь одной Демократической партии вынесла Трампу импичмент по двум пунктам. Однако спикер палаты представителей не передавала дела в сенат и не назначала обвинителей из числа депутатов палаты представителей. Пелоси заявила, что требует "честной" организации процесса в сенате. Республиканцы в ответ называют это нарушением прерогатив сената, который, согласно конституции США, имеет исключительные полномочия по проведению процесса по импичменту – именно сенат решает, отстранять ли главу государства от власти. В настоящее время большинство из 100 мест в сенате занимают республиканцы.
Президент США Дональд Трамп, 9 января 2020 года
Вчера, 19:10
Трамп ожидает полного оправдания по процедуре импичмента
Трамп стал третьим президентом в истории, кому объявили импичмент. Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Тем самым Трамп превысил полномочия, а затем еще и препятствовал конгрессу в расследовании, говорится в резолюции по импичменту. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.
7100000
Обсудить 0
Импичмент Дональда ТрампаНэнси ПелосиДональд ТрампСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Тегеран
Британский посол покинул Иран, сообщили СМИ
Каир
МИД Турции осудил задержание сотрудников агентства Anadolu в Египте
Президент США Дональд Трамп, 9 января 2020 года
Трамп ожидает полного оправдания по процедуре импичмента
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер
Иран отклонил предложение Трампа о новой ядерной сделке
Украинские солдаты
Украинские силовики заявили о девяти обстрелах их позиций в Донбассе
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
В МУС заявили, что не имеют права расследовать убийство Сулеймани
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Американский эксперт прокомментировал уход правительства РФ в отставку
Британский дипломат Роберт Макэр
Посол Великобритании в Иране покинул Тегеран, сообщили СМИ
Президент РФ Владимир Путин и руководитель ФНС Михаил Мишустин во время встречи
Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
Взрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона
В Испании четыре человека пострадали в результате взрыва на заводе
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
В "Нафтогазе" рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным
Пожар в цехе по производству керамики в промышленной зоне на севере Судана в Хартуме. 3 декабря 2019
СМИ: при мятеже в столице Судана во вторник погибли девять человек
Заседание Кнессета
СМИ: две правые израильские партии пойдут на выборы единым списком
Пуск высокоточной крылатой ракеты с корабля
Немецкое СМИ назвало проект российского авианосца ошеломительным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:03Британский продюсер рассказал, может ли кто-то стать новыми Beatles
05:58В Гидрометценте рассказали, ждать ли в России крещенские морозы
05:53Сеул ищет способ реализовать сотрудничество с КНДР в условиях санкций
05:48Разведчик рассказал, кто помогал советским партизанам в войну в Польше
05:46В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ
05:40Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
Лента новостейМолния