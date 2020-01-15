В Белом доме назвали процесс импичмента фальшивым

ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. Члены Демократической партии в палате представителей конгресса США затягивали процедуру импичмента президента Дональда Трампа, пытаясь получить дополнительную поддержку для его отстранения от должности, но не преуспели в этом, заявили в Белом доме.
В среду спикер палаты представителей Нэнси Пелоси спустя месяц после утверждения статей обвинения Трампа назвала фамилии конгрессменов, которые выступят импичмент-менеджерами (обвинителями) на процессе в сенате. Отсутствие обвинителей затягивало процесс.
"Единственное, чего удалось добиться спикеру Пелоси с помощью этого фальшивого, нелегитимного процесса импичмента, - это доказать, что она сосредоточена на политике, а не на американском народе. Спикер солгала, когда заявила, что это срочно и жизненно необходимо для национальной безопасности, потому что, когда статьи (обвинения - ред.) были приняты, она задерживала их в течение целого месяца в вопиющей попытке заручиться политической поддержкой. Она провалилась, и назначение этих менеджеров ничего не меняет", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.
В декабре палата представителей голосами лишь одной Демократической партии вынесла Трампу импичмент по двум пунктам. Однако спикер палаты представителей не передавала дела в сенат и не назначала обвинителей из числа депутатов палаты представителей. Пелоси заявила, что требует "честной" организации процесса в сенате. Республиканцы в ответ называют это нарушением прерогатив сената, который, согласно конституции США, имеет исключительные полномочия по проведению процесса по импичменту – именно сенат решает, отстранять ли главу государства от власти. В настоящее время большинство из 100 мест в сенате занимают республиканцы.
Трамп стал третьим президентом в истории, кому объявили импичмент. Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Тем самым Трамп превысил полномочия, а затем еще и препятствовал конгрессу в расследовании, говорится в резолюции по импичменту. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.