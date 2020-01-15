В Белом доме назвали процесс импичмента фальшивым

"Единственное, чего удалось добиться спикеру Пелоси с помощью этого фальшивого, нелегитимного процесса импичмента, - это доказать, что она сосредоточена на политике, а не на американском народе. Спикер солгала, когда заявила, что это срочно и жизненно необходимо для национальной безопасности, потому что, когда статьи (обвинения - ред.) были приняты, она задерживала их в течение целого месяца в вопиющей попытке заручиться политической поддержкой. Она провалилась, и назначение этих менеджеров ничего не меняет", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.