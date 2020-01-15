В МУС заявили, что не имеют права расследовать убийство Сулеймани

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) не обладает юрисдикцией для расследования убийства иранского генерала Касема Сулеймани, сообщил РИА Новости офис прокурора МУС в среду.
"Мы хотели бы отметить, что ни одно из затронутых государств, будь то Иран, Ирак или США, не является государством-членом МУС и не принимало его юрисдикцию в соответствии со статьей 12.3 Римского статута... Таким образом, МУС не обладает юрисдикцией в отношении рассматриваемого вопроса", - сообщил офис прокурора.
Ранее официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили объявил, что его страна намерена привлечь власти и вооруженные силы США к ответственности в МУС за убийство генерала Сулеймани. О необходимости такого шага ранее заявлял и глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси. После ликвидации Сулеймани американскими военными обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась.