В МУС заявили, что не имеют права расследовать убийство Сулеймани

"Мы хотели бы отметить, что ни одно из затронутых государств, будь то Иран, Ирак или США, не является государством-членом МУС и не принимало его юрисдикцию в соответствии со статьей 12.3 Римского статута... Таким образом, МУС не обладает юрисдикцией в отношении рассматриваемого вопроса", - сообщил офис прокурора.