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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-15T19:55+0300
https://ria.ru/20200115/1563468295.html
В МУС заявили, что не имеют права расследовать убийство Сулеймани
https://cdn22.img.ria.ru/images/156314/10/1563141087_0:164:3059:1885_1036x0_80_0_0_ca886abdae51211c8e73efef9f208eac.jpg
РИА Новости

В МУС заявили, что не имеют права расследовать убийство Сулеймани

19:49 15.01.2020 (обновлено: 19:55 15.01.2020)
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© РИА Новости / Антон Быстров Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
© РИА Новости / Антон Быстров
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) не обладает юрисдикцией для расследования убийства иранского генерала Касема Сулеймани, сообщил РИА Новости офис прокурора МУС в среду.
"Мы хотели бы отметить, что ни одно из затронутых государств, будь то Иран, Ирак или США, не является государством-членом МУС и не принимало его юрисдикцию в соответствии со статьей 12.3 Римского статута... Таким образом, МУС не обладает юрисдикцией в отношении рассматриваемого вопроса", - сообщил офис прокурора.
Лавров: убийство Сулеймани – кульминация противоправных действий Вашингтона
14 января, 10:32Конфликт США и Ирана
Лавров назвал убийство Сулеймани вершиной противоправных действий США
Ранее официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили объявил, что его страна намерена привлечь власти и вооруженные силы США к ответственности в МУС за убийство генерала Сулеймани. О необходимости такого шага ранее заявлял и глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси. После ликвидации Сулеймани американскими военными обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиМеждународный уголовный судВ мире
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