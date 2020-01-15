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Отставка правительства России
2020-01-15T19:46+0300
https://ria.ru/20200115/1563468204.html
Медведев останется председателем "Единой России"
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РИА Новости

Медведев останется председателем "Единой России"

19:45 15.01.2020 (обновлено: 19:46 15.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Дмитрий Медведев останется председателем "Единой России", несмотря на уход с должности премьер-министра, сообщили РИА Новости два собеседника в руководстве партии.
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство РФ в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности.
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко на встрече президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами правительства РФ
Вчера, 18:49Послание президента России Федеральному собранию
Мутко заявил, что отставка правительства не стала для него сюрпризом
"Уход правительства в отставку не требует каких-то изменений в отношении председателя партии", - сказал собеседник агентства.
Еще один представитель ЕР отметил, что полномочия председателя партии, по уставу, могут быть прекращены в случае добровольного сложения полномочий, а также в случае принятия соответствующего решения съездом партии. На данный момент нет оснований для того, чтобы Медведев прекратил свои полномочия, отметил он.
"Если говорить о том, как соотносится статус заместителя председателя Совета безопасности с должностью председателя партии, то никто не ответит на этот вопрос. Потому что правовой статус заместителя председателя Совета безопасности вообще сейчас не определен", - заключил собеседник агентства.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Вчера, 16:54
Биография Дмитрия Медведева
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Отставка правительства РоссииДмитрий МедведевЕдиная РоссияПравительство РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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