МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Дмитрий Медведев останется председателем "Единой России" , несмотря на уход с должности премьер-министра, сообщили РИА Новости два собеседника в руководстве партии.

В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину , что правительство РФ в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности.

"Уход правительства в отставку не требует каких-то изменений в отношении председателя партии", - сказал собеседник агентства.

Еще один представитель ЕР отметил, что полномочия председателя партии, по уставу, могут быть прекращены в случае добровольного сложения полномочий, а также в случае принятия соответствующего решения съездом партии. На данный момент нет оснований для того, чтобы Медведев прекратил свои полномочия, отметил он.