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Минувший год стал вторым самым теплым в мире в истории наблюдений
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РИА Новости

Минувший год стал вторым самым теплым в мире в истории наблюдений

19:45 15.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрирода
Природа
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Природа. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 15 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Прошедший год стал вторым самым теплым годом в мире после 2016 года за всю историю метеорологических наблюдений, сообщила в среду Всемирная метеорологическая организация (ВМО).
Средняя мировая температура в 2019 году была на 1.1°C теплее, чем средняя температура в доиндустриальный период - с 1850 по 1900 годы, отмечает ВМО. При этом самым теплым годом пока остается 2016 год, из-за сильного эффекта Эль Ниньо, который привел к долгосрочным климатическим изменениям.
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"Если мы продолжим с той же скоростью выбросы СО2, мы придем к росту температуры на 3-5 градусов к концу века. К сожалению, можно ожидать гораздо более экстремальных погодных условий на всем протяжении 2020 года и в предстоящее десятилетие, которые будут подпитываться рекордно высоким уровнем парниковых газов в атмосфере", - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас, слова которого приводит пресс-служба организации.
В целом, за период с 2010 года были зарегистрированы самые высокие средние температурные значения. Начиная с 1980-х годов каждое десятилетие было теплее предыдущего. Этот тренд будет продолжаться из-за высокой концентрации парниковых газов в атмосфере, подчеркивают в ВМО.
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