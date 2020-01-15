Минувший год стал вторым самым теплым в мире в истории наблюдений

"Если мы продолжим с той же скоростью выбросы СО2, мы придем к росту температуры на 3-5 градусов к концу века. К сожалению, можно ожидать гораздо более экстремальных погодных условий на всем протяжении 2020 года и в предстоящее десятилетие, которые будут подпитываться рекордно высоким уровнем парниковых газов в атмосфере", - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас, слова которого приводит пресс-служба организации.