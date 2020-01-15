Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера

Ранее премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра.