Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента по итогам заседания Совета Госдумы.
Ранее премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра.
Как отметили в пресс-службе Госдумы, спикер Вячеслав Володин собрал внеочередное заседание Совета Думы для того, чтобы внести коррективы в порядок работы палаты на 16 января.
Вчера, 19:14Биография Михаила Мишустина