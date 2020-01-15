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Формирование нового правительства
2020-01-16T01:01+0300
https://ria.ru/20200115/1563467918.html
Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера
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РИА Новости

Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера

19:39 15.01.2020 (обновлено: 01:01 16.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин
Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента по итогам заседания Совета Госдумы.
Ранее премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра.
Как отметили в пресс-службе Госдумы, спикер Вячеслав Володин собрал внеочередное заседание Совета Думы для того, чтобы внести коррективы в порядок работы палаты на 16 января.
Михаил Мишустин
Вчера, 19:14
Биография Михаила Мишустина
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинГосдума РФПравительство РФРоссияПолитика
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