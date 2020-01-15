Сторонники властей Венесуэлы не пустили оппозицию в здание парламента

КАРАКАС, 15 янв - РИА Новости. Сторонники правительства Сторонники правительства Венесуэлы не пустили оппозиционных депутатов во главе с Хуаном Гуаидо в здание парламента, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Венесуэльский парламент 5 января лишил незаконно провозгласившего себя временным главой государства Хуана Гуаидо поста своего председателя, на его место избран провластный депутат Луис Парра. Год назад Гуаидо провозгласил себя президентом страны как раз на том основании, что он являлся спикером парламента в момент так называемого государственного переворота.

Гуаидо в среду назначил встречу оппозиционных депутатов во Дворце Национальной ассамблеи, несмотря на то, что здесь в то же время была запланирована сессия Конституционной ассамблеи.

Автокортеж оппозиционеров перед Дворцом был встречен мотоциклистами в красных рубашках, которые носят сторонники политического курса скончавшегося президента страны Уго Чавеса и его преемника Николаса Мадуро . Один из автомобилей, где находились четыре оппозиционера, получил повреждения от ударов тупыми предметами. Также на месте инцидента прозвучали несколько выстрелов, один из которых попал в машину.

После этого оппозиционная Национальная ассамблея объявила в Twitter, что, по распоряжению Гуаидо, переносит свою встречу в пригород Каракаса Эль-Атильо.