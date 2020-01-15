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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-15T19:34+0300
https://ria.ru/20200115/1563467726.html
Сторонники властей Венесуэлы не пустили оппозицию в здание парламента
https://cdn23.img.ria.ru/images/155237/43/1552374319_0:0:3182:1790_1036x0_80_0_0_e8932be701f0212a5c239f4ffdb557be.jpg
РИА Новости

Сторонники властей Венесуэлы не пустили оппозицию в здание парламента

19:34 15.01.2020
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© РИА Новости / Марко Бельо / Перейти в фотобанкЛидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо
© РИА Новости / Марко Бельо
Перейти в фотобанк
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо . Архивное фото
КАРАКАС, 15 янв - РИА Новости. Сторонники правительства Венесуэлы не пустили оппозиционных депутатов во главе с Хуаном Гуаидо в здание парламента, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Венесуэльский парламент 5 января лишил незаконно провозгласившего себя временным главой государства Хуана Гуаидо поста своего председателя, на его место избран провластный депутат Луис Парра. Год назад Гуаидо провозгласил себя президентом страны как раз на том основании, что он являлся спикером парламента в момент так называемого государственного переворота.
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Гуаидо в среду назначил встречу оппозиционных депутатов во Дворце Национальной ассамблеи, несмотря на то, что здесь в то же время была запланирована сессия Конституционной ассамблеи.
Автокортеж оппозиционеров перед Дворцом был встречен мотоциклистами в красных рубашках, которые носят сторонники политического курса скончавшегося президента страны Уго Чавеса и его преемника Николаса Мадуро. Один из автомобилей, где находились четыре оппозиционера, получил повреждения от ударов тупыми предметами. Также на месте инцидента прозвучали несколько выстрелов, один из которых попал в машину.
После этого оппозиционная Национальная ассамблея объявила в Twitter, что, по распоряжению Гуаидо, переносит свою встречу в пригород Каракаса Эль-Атильо.
Вид на Национальную ассамблею Венесуэлы
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В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоВенесуэлаУго Чавес (политик)В мире
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