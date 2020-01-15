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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-15T19:27+0300
https://ria.ru/20200115/1563467415.html
ЕР проведет заседание фракции по кандидатуре премьера в четверг утром
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РИА Новости

ЕР проведет заседание фракции по кандидатуре премьера в четверг утром

19:27 15.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Единая Россия" проведет заседание фракции по кандидатуре председателя правительства РФ в четверг утром, заявил вице-спикер Госдумы, руководитель фракции Сергей Неверов.
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.
"Завтра в 9 утра мы проведем заседание фракции. Тема заседания – кандидатура на должность председателя правительства, предложенная нашим моральным лидером, президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Необходимо максимально оперативно утвердить председателя правительства, которому предстоит сформировать кабинет министров. Все задачи, которые были обозначены президентом в послании, требуют скорейшего решения", - сказал Неверов журналистам.
Он отметил, что, в частности, необходимы поправки в федеральный бюджет текущего года для начала социальных выплат, направленных на поддержку семей. "Этого ждут люди", - заявил журналистам Неверов.
Михаил Мишустин
Вчера, 19:14
Биография Михаила Мишустина
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинГосдума РФЕдиная РоссияРоссияПолитика
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