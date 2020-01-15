ЕР проведет заседание фракции по кандидатуре премьера в четверг утром

"Завтра в 9 утра мы проведем заседание фракции. Тема заседания – кандидатура на должность председателя правительства, предложенная нашим моральным лидером, президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Необходимо максимально оперативно утвердить председателя правительства, которому предстоит сформировать кабинет министров. Все задачи, которые были обозначены президентом в послании, требуют скорейшего решения", - сказал Неверов журналистам.

Он отметил, что, в частности, необходимы поправки в федеральный бюджет текущего года для начала социальных выплат, направленных на поддержку семей. "Этого ждут люди", - заявил журналистам Неверов.