Михаил Мишустин приехал в Госдуму

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава ФНС Михаил Мишустин, который согласился на предложение президента Владимира Путина занять пост главы правительства, приехал в Госдуму, сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.
"Мишустин приехал в Государственную Думу", - написала Кашеварова в своём Telegram-канале.
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.
Вчера, 19:14Биография Михаила Мишустина