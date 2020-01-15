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Формирование нового правительства
2020-01-15T19:54+0300
https://ria.ru/20200115/1563467345.html
Михаил Мишустин приехал в Госдуму
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РИА Новости

Михаил Мишустин приехал в Госдуму

19:26 15.01.2020 (обновлено: 19:54 15.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава ФНС Михаил Мишустин, который согласился на предложение президента Владимира Путина занять пост главы правительства, приехал в Госдуму, сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.
"Мишустин приехал в Государственную Думу", - написала Кашеварова в своём Telegram-канале.
В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.
Михаил Мишустин
Вчера, 19:14
Биография Михаила Мишустина
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