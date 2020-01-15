Путин сделал серьезный шаг для изменений в обществе, заявил Мутко

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. И.о. вице-премьера РФ Виталий Мутко считает, что в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин сделал серьезный шаг в сторону изменений, запрос на которые есть в российском обществе.
"Глава государства чувствует, что в обществе есть определенный запрос на перемены. Сегодня президент сделал серьезный шаг в сторону дальнейшего изменения в обществе, где сегодня в социальном государстве главным является народ. Это сегодня самое главное", - сказал Мутко журналистам.
Говоря об отставке правительства, он подчеркнул, что до формирования нового состава кабинета министров оно "будет добросовестно исполнять свои обязанности, как и попросил президент".
"Все под контролем. Правительство работает", - заверил и.о. вице-премьера.
Дмитрий Медведев в среду заявил Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку.