Путин сделал серьезный шаг для изменений в обществе, заявил Мутко

"Глава государства чувствует, что в обществе есть определенный запрос на перемены. Сегодня президент сделал серьезный шаг в сторону дальнейшего изменения в обществе, где сегодня в социальном государстве главным является народ. Это сегодня самое главное", - сказал Мутко журналистам.