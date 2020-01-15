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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T19:21+0300
https://ria.ru/20200115/1563467087.html
Путин сделал серьезный шаг для изменений в обществе, заявил Мутко
https://cdn25.img.ria.ru/images/156094/91/1560949180_0:402:2048:1554_1036x0_80_0_0_f21a7c54f8c7d2952ad15061814a42eb.jpg
РИА Новости

Путин сделал серьезный шаг для изменений в обществе, заявил Мутко

19:21 15.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. И.о. вице-премьера РФ Виталий Мутко считает, что в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин сделал серьезный шаг в сторону изменений, запрос на которые есть в российском обществе.
"Глава государства чувствует, что в обществе есть определенный запрос на перемены. Сегодня президент сделал серьезный шаг в сторону дальнейшего изменения в обществе, где сегодня в социальном государстве главным является народ. Это сегодня самое главное", - сказал Мутко журналистам.
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Говоря об отставке правительства, он подчеркнул, что до формирования нового состава кабинета министров оно "будет добросовестно исполнять свои обязанности, как и попросил президент".
"Все под контролем. Правительство работает", - заверил и.о. вице-премьера.
Дмитрий Медведев в среду заявил Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку.
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