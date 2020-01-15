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Трамп ожидает полного оправдания по процедуре импичмента
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РИА Новости

Трамп ожидает полного оправдания по процедуре импичмента

19:10 15.01.2020
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© AFP 2019 / Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп, 9 января 2020 года
Президент США Дональд Трамп, 9 января 2020 года
© AFP 2019 / Saul Loeb
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ожидает начала процедуры импичмента в сенате, рассчитывает на полное оправдание, говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.
По ее словам, американский лидер "не сделал ничего плохого". "Он ожидает проведение надлежащего правового процесса в сенате, в котором ему отказали спикер (Нэнси) Пелоси и демократы палаты представителей, и рассчитывает, что он будет полностью оправдан", - говорится в сообщении.
Палата представителей намерена передать в среду в сенат дело об импичменте президенту Дональду Трампу. Сенат, в свою очередь, планирует начать процесс со следующей недели.
Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум статьям - превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса. Демократы затягивали передачу дела в сенат, добиваясь, чтобы республиканское большинство в сенате приняло их требования по проведению процесса, однако республиканцы не пошли им навстречу.
Республиканцы на настоящий момент намерены оправдать своего однопартийца Трампа.
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