Трамп ожидает полного оправдания по процедуре импичмента

Палата представителей намерена передать в среду в сенат дело об импичменте президенту Дональду Трампу. Сенат, в свою очередь, планирует начать процесс со следующей недели.

Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум статьям - превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса. Демократы затягивали передачу дела в сенат, добиваясь, чтобы республиканское большинство в сенате приняло их требования по проведению процесса, однако республиканцы не пошли им навстречу.