Обвинение на процессе об импичменте Трампа в сенате возглавит Шифф

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Сторону обвинения на процессе об импичменте президента США Сторону обвинения на процессе об импичменте президента США Дональда Трампа возглавит глава комитета по разведке палаты представителей конгресса США демократ Адам Шифф , сообщила на пресс-конференции спикер палаты представителей Ненси Пелоси

По данным Пелоси, представлять дело импичмента в сенате будет команда из семи обвинителей, ее главой станет Шифф, в команду также войдет глава юридического комитета Джерри Надлер, а также члены разных комитетов палаты представителей, опытные юристы от Флориды, Нью-Йорка, Колорадо и Техаса.

Пелоси сообщила, что позднее в среду в палате представителей состоится голосование, по итогам которого будет официально утвержден состав обвинителей, которые представят дело импичмента в сенате.

Во вторник лидер республиканского большинства в сенате Митчел Макконелл говорил, что если дело импичмента в среду, как ожидается, передадут в сенат, то слушания по процессу импичмента Трампа могут стартовать уже в следующий вторник.

Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум статьям - превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса. Демократы затягивали передачу дела в сенат, добиваясь, чтобы республиканское большинство в сенате приняло их требования по проведению процесса, однако республиканцы не пошли им навстречу.