Обвинение на процессе об импичменте Трампа в сенате возглавит Шифф

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Сторону обвинения на процессе об импичменте президента США Дональда Трампа возглавит глава комитета по разведке палаты представителей конгресса США демократ Адам Шифф, сообщила на пресс-конференции спикер палаты представителей Ненси Пелоси.
По данным Пелоси, представлять дело импичмента в сенате будет команда из семи обвинителей, ее главой станет Шифф, в команду также войдет глава юридического комитета Джерри Надлер, а также члены разных комитетов палаты представителей, опытные юристы от Флориды, Нью-Йорка, Колорадо и Техаса.
Пелоси сообщила, что позднее в среду в палате представителей состоится голосование, по итогам которого будет официально утвержден состав обвинителей, которые представят дело импичмента в сенате.
Во вторник лидер республиканского большинства в сенате Митчел Макконелл говорил, что если дело импичмента в среду, как ожидается, передадут в сенат, то слушания по процессу импичмента Трампа могут стартовать уже в следующий вторник.
Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум статьям - превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса. Демократы затягивали передачу дела в сенат, добиваясь, чтобы республиканское большинство в сенате приняло их требования по проведению процесса, однако республиканцы не пошли им навстречу.
Республиканцы на настоящий момент намерены оправдать своего однопартийца Трампа.