Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T19:09+0300
https://ria.ru/20200115/1563466416.html
Обвинение на процессе об импичменте Трампа в сенате возглавит Шифф
https://cdn25.img.ria.ru/images/152343/15/1523431576_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_30f03e97e41d65e918c951321da895e0.jpg
РИА Новости

Обвинение на процессе об импичменте Трампа в сенате возглавит Шифф

19:09 15.01.2020
391
© AP Photo / Cliff OwenЧлен Палаты представителей США Адам Шифф
Член Палаты представителей США Адам Шифф
© AP Photo / Cliff Owen
Член Палаты представителей США Адам Шифф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Сторону обвинения на процессе об импичменте президента США Дональда Трампа возглавит глава комитета по разведке палаты представителей конгресса США демократ Адам Шифф, сообщила на пресс-конференции спикер палаты представителей Ненси Пелоси.
По данным Пелоси, представлять дело импичмента в сенате будет команда из семи обвинителей, ее главой станет Шифф, в команду также войдет глава юридического комитета Джерри Надлер, а также члены разных комитетов палаты представителей, опытные юристы от Флориды, Нью-Йорка, Колорадо и Техаса.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 03:50
В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
Пелоси сообщила, что позднее в среду в палате представителей состоится голосование, по итогам которого будет официально утвержден состав обвинителей, которые представят дело импичмента в сенате.
Во вторник лидер республиканского большинства в сенате Митчел Макконелл говорил, что если дело импичмента в среду, как ожидается, передадут в сенат, то слушания по процессу импичмента Трампа могут стартовать уже в следующий вторник.
Джон Болтон
7 января, 23:21
Трамп прокомментировал возможное выступление Болтона по импичменту
Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум статьям - превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса. Демократы затягивали передачу дела в сенат, добиваясь, чтобы республиканское большинство в сенате приняло их требования по проведению процесса, однако республиканцы не пошли им навстречу.
Республиканцы на настоящий момент намерены оправдать своего однопартийца Трампа.
261001
Обсудить 0
Импичмент Дональда ТрампаАдам ШиффНэнси ПелосиДональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп, 9 января 2020 года
Трамп ожидает полного оправдания по процедуре импичмента
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо
Сторонники властей Венесуэлы не пустили оппозицию в здание парламента
Президент РФ Владимир Путин и руководитель ФНС Михаил Мишустин во время встречи
Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Миронов рассказал, кого видит в качестве кандидата на пост премьера
Президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга в Кишиневе
Президент Молдавии прокомментировал отставку российского правительства
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
В Белом доме назвали процесс импичмента фальшивым
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
В МУС заявили, что не имеют права расследовать убийство Сулеймани
Автомобиль полиции в Киеве
СМИ сообщили об обыске у главы налоговой службы Украины
Здание Пентагона. Архивное фото
В Пентагоне оценили сотрудничество России и Китая в области технологий
Президент США Дональд Трамп
В США заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по случаю 30-летия ЛДПР
Жириновский предположил, кто может войти в состав нового правительства
Временно исполняющий обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматов
Глава Ингушетии рассказал об ожиданиях от нового правительства
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни
Демонстранты подожгли покрышки на улице Корниш эль-Мазраа в центре Бейрута
В Ливане демонстранты заблокировали улицы Бейрута горящими покрышками
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:58В Гидрометценте рассказали, ждать ли в России крещенские морозы
05:53Сеул ищет способ реализовать сотрудничество с КНДР в условиях санкций
05:48Разведчик рассказал, кто помогал советским партизанам в войну в Польше
05:46В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ
05:40Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
Лента новостейМолния