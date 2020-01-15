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Отставка правительства России
2020-01-15T19:08+0300
https://ria.ru/20200115/1563466387.html
Мутко оценил контакты федерального правительства с губернаторами
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РИА Новости

Мутко оценил контакты федерального правительства с губернаторами

19:08 15.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА 15 янв – РИА Новости. И.о. вице-премьера РФ Виталий Мутко отметил беспрецедентный уровень контакта между федеральным правительством и главами регионов.
В среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
"Был очень сложный период у правительства... я считаю, что правительство, формируя планы реализации национальных целей, очень большую работу проделало. Никогда не было такого контакта у правительства с губернаторами, регионами. Мы вместе выработали подходы, сформированы все 12 нацпроектов. Мы запустили в этом году исполнение нацпроектов в районе 91%", - заявил Мутко журналистам.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Вчера, 16:54
Биография Дмитрия Медведева
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