Мутко оценил контакты федерального правительства с губернаторами

МОСКВА 15 янв – РИА Новости. И.о. вице-премьера РФ Виталий Мутко отметил беспрецедентный уровень контакта между федеральным правительством и главами регионов.
В среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
"Был очень сложный период у правительства... я считаю, что правительство, формируя планы реализации национальных целей, очень большую работу проделало. Никогда не было такого контакта у правительства с губернаторами, регионами. Мы вместе выработали подходы, сформированы все 12 нацпроектов. Мы запустили в этом году исполнение нацпроектов в районе 91%", - заявил Мутко журналистам.
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