Мутко оценил контакты федерального правительства с губернаторами

"Был очень сложный период у правительства... я считаю, что правительство, формируя планы реализации национальных целей, очень большую работу проделало. Никогда не было такого контакта у правительства с губернаторами, регионами. Мы вместе выработали подходы, сформированы все 12 нацпроектов. Мы запустили в этом году исполнение нацпроектов в районе 91%", - заявил Мутко журналистам.