Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание Дома правительства РФ
Отставка правительства России
2020-01-15T19:03+0300
https://ria.ru/20200115/1563466235.html
Глава Ингушетии рассказал об ожиданиях от нового правительства
https://cdn24.img.ria.ru/images/155815/54/1558155437_0:0:1000:564_1036x0_80_0_0_0bfc09267c07acbdc193cb1d7d43cce4.jpg
РИА Новости

Глава Ингушетии рассказал об ожиданиях от нового правительства

19:03 15.01.2020
444
© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Ингушетия / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматов
Временно исполняющий обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматов
© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Ингушетия
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 15 янв – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов ожидает от нового состава правительства России плодотворного сотрудничества, особенно в сфере реализации национальных проектов.
В среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности.
"Ожидания от любого состава правительства – они огромные. Нацпроекты, которые являются на данный момент катализатором в вопросе развития региона по всем направлениям, реализуются при поддержке именно правительства РФ. Кабмин старался помочь нам, как субъекту, достичь целевых показателей. Все мы благодарны за сотрудничество и ждем того же самого настроя с новой силой и отдачей от обновленного состава кабмина и членов правительства", - приводит слова Калиматова его пресс-служба.
Он добавил, что власти региона готовы взаимодействовать с каждым министром для исполнения целевых показателей национальных проектов, "потому что это в интересах каждого жителя Ингушетии".
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Вчера, 18:50
Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни
200000
Обсудить 0
Отставка правительства РоссииМахмуд-Али КалиматовДмитрий МедведевВладимир ПутинИнгушетияРоссияПолитика
Рекомендуем
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Миронов рассказал, кого видит в качестве кандидата на пост премьера
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по случаю 30-летия ЛДПР
Жириновский предположил, кто может войти в состав нового правительства
Дом Правительства РФ
Немецкий эксперт прокомментировал отставку российского правительства
Президент РФ Владимир Путин и руководитель ФНС Михаил Мишустин во время встречи
Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
ВРИО главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
Глава Ингушетии оценил предложения Путина по социальной поддержке
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства РФ
Заседание правительства, запланированное на четверг, перенесли
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
Мутко оценил контакты федерального правительства с губернаторами
Президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга в Кишиневе
Президент Молдавии прокомментировал отставку российского правительства
Ибрагим Эльджаркиев
Двое жителей Ингушетии могут быть причастны к убийству Эльджаркиева
Член Палаты представителей США Адам Шифф
Обвинение на процессе об импичменте Трампа в сенате возглавит Шифф
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
Правительство России уходит в отставку
Автомобиль полиции в Киеве
СМИ сообщили об обыске у главы налоговой службы Украины
Реакция министров на отставку правительства
Реакция министров на отставку правительства попала на видео
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал указ об отставке правительства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:58В Гидрометценте рассказали, ждать ли в России крещенские морозы
05:53Сеул ищет способ реализовать сотрудничество с КНДР в условиях санкций
05:48Разведчик рассказал, кто помогал советским партизанам в войну в Польше
05:46В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ
05:40Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
Лента новостейМолния