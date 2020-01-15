Глава Ингушетии рассказал об ожиданиях от нового правительства

НАЛЬЧИК, 15 янв – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов ожидает от нового состава правительства России плодотворного сотрудничества, особенно в сфере реализации национальных проектов.
В среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности.
"Ожидания от любого состава правительства – они огромные. Нацпроекты, которые являются на данный момент катализатором в вопросе развития региона по всем направлениям, реализуются при поддержке именно правительства РФ. Кабмин старался помочь нам, как субъекту, достичь целевых показателей. Все мы благодарны за сотрудничество и ждем того же самого настроя с новой силой и отдачей от обновленного состава кабмина и членов правительства", - приводит слова Калиматова его пресс-служба.
Он добавил, что власти региона готовы взаимодействовать с каждым министром для исполнения целевых показателей национальных проектов, "потому что это в интересах каждого жителя Ингушетии".