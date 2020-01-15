Глава Ингушетии рассказал об ожиданиях от нового правительства

"Ожидания от любого состава правительства – они огромные. Нацпроекты, которые являются на данный момент катализатором в вопросе развития региона по всем направлениям, реализуются при поддержке именно правительства РФ. Кабмин старался помочь нам, как субъекту, достичь целевых показателей. Все мы благодарны за сотрудничество и ждем того же самого настроя с новой силой и отдачей от обновленного состава кабмина и членов правительства", - приводит слова Калиматова его пресс-служба.