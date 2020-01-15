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В Ливане демонстранты заблокировали улицы Бейрута горящими покрышками
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РИА Новости

В Ливане демонстранты заблокировали улицы Бейрута горящими покрышками

19:02 15.01.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинДемонстранты подожгли покрышки на улице Корниш эль-Мазраа в центре Бейрута
Демонстранты подожгли покрышки на улице Корниш эль-Мазраа в центре Бейрута
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
БЕЙРУТ, 15 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Небольшие группы демонстрантов блокировали ряд центральных улиц в Бейруте горящими покрышками и мусорными баками, передает корреспондент РИА Новости.
На данный момент демонстранты подожгли покрышки на улице Корни эль-Мазраа и на мосту Ринг в центре Бейрута. Обе трассы являются одними из самых загруженных в ливанской столице. В результате образовались многокилометровые пробки. Блокировать дороги начали в конце рабочего дня, когда люди обычно возвращаются с работы домой, что еще больше усугубило транспортную ситуацию в городе.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинДемонстранты подожгли покрышки на улице Корниш эль-Мазраа в центре Бейрута
Демонстранты подожгли покрышки на улице Корниш эль-Мазраа в центре Бейрута
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Демонстранты подожгли покрышки на улице Корниш эль-Мазраа в центре Бейрута
Сотрудники полиции пока не предпринимают никаких силовых мер против протестующих и пытаются договорится и деблокировать дороги. В некоторых местах покрышки удалось потушить и частично возобновить движение транспорта.
В тоже время сотни демонстрантов проводят на Корни эль-Мазраа массовый митинг у здания полиции, где находятся задержанные во вторник участники погромов на улице Хамра.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинДемонстранты подожгли покрышки на улице Корниш эль-Мазраа в центре Бейрута
Демонстранты подожгли покрышки на улице Корниш эль-Мазраа в центре Бейрута
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Демонстранты подожгли покрышки на улице Корниш эль-Мазраа в центре Бейрута
Столкновения между демонстрантами и полицией начались во вторник вечером у здания центрального банка в начале улицы Хамра. Полиция применила спецсредства для разгона митингующих, в ответ в нее полетели камни. Группы митингующих в то же время блокировали дороги опрокинутыми подожженными мусорными баками. В ходе беспорядков демонстранты также разгромили несколько отделений банков. В результате пострадали 47 полицейских, 59 митингующих задержаны.
Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена до тысячи в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет. Сейчас он достиг отметки в 2400 фунтов за доллар, тогда как центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.
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В октябре на этом фоне начались антиправительственные демонстрации. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования чиновников, замешанных в коррупционных схемах. Правительство Саада Харири 29 октября подало в отставку, но демонстрации не прекратились. Страна более двух месяцев остается в политическом вакууме: президент назначил нового премьер-министра — Хассана Дияба, однако новое правительство, удовлетворяющее все политические стороны, сформировать пока не удалось.
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