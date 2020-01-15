В Ливане демонстранты заблокировали улицы Бейрута горящими покрышками

БЕЙРУТ, 15 янв - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Небольшие группы демонстрантов блокировали ряд центральных улиц в Небольшие группы демонстрантов блокировали ряд центральных улиц в Бейруте горящими покрышками и мусорными баками, передает корреспондент РИА Новости.

На данный момент демонстранты подожгли покрышки на улице Корни эль-Мазраа и на мосту Ринг в центре Бейрута. Обе трассы являются одними из самых загруженных в ливанской столице. В результате образовались многокилометровые пробки. Блокировать дороги начали в конце рабочего дня, когда люди обычно возвращаются с работы домой, что еще больше усугубило транспортную ситуацию в городе.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Демонстранты подожгли покрышки на улице Корниш эль-Мазраа в центре Бейрута © РИА Новости / Михаил Алаеддин Демонстранты подожгли покрышки на улице Корниш эль-Мазраа в центре Бейрута

Сотрудники полиции пока не предпринимают никаких силовых мер против протестующих и пытаются договорится и деблокировать дороги. В некоторых местах покрышки удалось потушить и частично возобновить движение транспорта.

В тоже время сотни демонстрантов проводят на Корни эль-Мазраа массовый митинг у здания полиции, где находятся задержанные во вторник участники погромов на улице Хамра.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Демонстранты подожгли покрышки на улице Корниш эль-Мазраа в центре Бейрута © РИА Новости / Михаил Алаеддин Демонстранты подожгли покрышки на улице Корниш эль-Мазраа в центре Бейрута

Столкновения между демонстрантами и полицией начались во вторник вечером у здания центрального банка в начале улицы Хамра. Полиция применила спецсредства для разгона митингующих, в ответ в нее полетели камни. Группы митингующих в то же время блокировали дороги опрокинутыми подожженными мусорными баками. В ходе беспорядков демонстранты также разгромили несколько отделений банков. В результате пострадали 47 полицейских, 59 митингующих задержаны.

Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена до тысячи в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет. Сейчас он достиг отметки в 2400 фунтов за доллар, тогда как центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.