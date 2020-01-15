Немецкий эксперт прокомментировал отставку российского правительства

БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Отставка Отставка правительства России во главе с Дмитрием Медведевым не изменит тон Москвы во внешней политике, где благодаря президенту Владимиру Путину удалось добиться значительного продвижения, прежде всего, на Ближнем Востоке и в Китае, заявил РИА Новости немецкий политолог, профессор Свободного университета Берлина Нильс Дидерих.

"Тон России во внешней политике останется неизменным, основные тренды будут продолжены. Путин доказал, что он в состоянии вернуть России важный голос в мировом хоре крупнейших держав, это доказывает политика и в Сирии, и в Турции, а также в Китае, где россияне вновь набирают вес, хотя после 1999 года было впечатление, что Россия немного ушла в тень. Путин мощно продвигает российские интересы вовне", - считает Дидерих.

И. о. премьер-министра России Дмитрий Медведев в среду вечером сообщил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства попросил правительство исполнять обязанности до формирования нового кабмина и предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности.

Ранее Путин в своем послании Федеральному собранию предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства РФ, Совету Федерации - в назначении руководителей силовых министерств, а также региональных прокуроров. Путин также заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством, члены правительства, парламентарии, главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства. Кандидат в президенты России должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства. Также Путин предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ.