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Здание Дома правительства РФ
Отставка правительства России
2020-01-15T19:01+0300
https://ria.ru/20200115/1563466092.html
Немецкий эксперт прокомментировал отставку российского правительства
https://cdn25.img.ria.ru/images/152088/47/1520884748_137:222:1880:1202_1036x0_80_0_0_92e36d9aec633d10af51b891fe854610.jpg
РИА Новости

Немецкий эксперт прокомментировал отставку российского правительства

19:01 15.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Дом Правительства РФ. Архивное фото
БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Отставка правительства России во главе с Дмитрием Медведевым не изменит тон Москвы во внешней политике, где благодаря президенту Владимиру Путину удалось добиться значительного продвижения, прежде всего, на Ближнем Востоке и в Китае, заявил РИА Новости немецкий политолог, профессор Свободного университета Берлина Нильс Дидерих.
"Тон России во внешней политике останется неизменным, основные тренды будут продолжены. Путин доказал, что он в состоянии вернуть России важный голос в мировом хоре крупнейших держав, это доказывает политика и в Сирии, и в Турции, а также в Китае, где россияне вновь набирают вес, хотя после 1999 года было впечатление, что Россия немного ушла в тень. Путин мощно продвигает российские интересы вовне", - считает Дидерих.
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко на встрече президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами правительства РФ
Вчера, 18:49Послание президента России Федеральному собранию
Мутко заявил, что отставка правительства не стала для него сюрпризом
И. о. премьер-министра России Дмитрий Медведев в среду вечером сообщил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства попросил правительство исполнять обязанности до формирования нового кабмина и предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности.
Ранее Путин в своем послании Федеральному собранию предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства РФ, Совету Федерации - в назначении руководителей силовых министерств, а также региональных прокуроров. Путин также заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством, члены правительства, парламентарии, главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства. Кандидат в президенты России должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства. Также Путин предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ.
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По словам Дидериха, предложение Путина о наделении российского парламента большими полномочиями "соответствует духу германского парламентаризма". Он напомнил, что Германия является парламентской республикой, федеральный президент не назначает главу правительства - канцлера избирает бундестаг. Дидерих не исключил, что "в какой-то степени можно сказать, что президент Путин ориентируется на эту модель".
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Отставка правительства РоссииДмитрий МедведевПравительство РФВладимир ПутинГерманияРоссияПолитика
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