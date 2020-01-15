Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T18:55+0300
https://ria.ru/20200115/1563465823.html
Чубайс рассказал о нацпроекте "Цифровая экономика"
https://cdn22.img.ria.ru/images/156008/16/1560081605_0:0:2762:1555_1036x0_80_0_0_2b343cd7c1e0332f873510d1c1872771.jpg
РИА Новости

Чубайс рассказал о нацпроекте "Цифровая экономика"

18:55 15.01.2020
441
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс во время интервью на Московском международном форуме "Открытые инновации"
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс во время интервью на Московском международном форуме Открытые инновации
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Нацпроект "Цифровая экономика" обладает достаточными ресурсами, чтобы существенно улучшить инновационную сферу в России в ближайшие четыре-пять лет, заявил председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе выступления на Гайдаровском форуме.
"Мы знаем, что в нацпроектах есть проект под названием "Цифровая экономика". Мы довольно глубоко в него вовлечены. Я считаю, что это крупномасштабная история, которая сильно повлияет на весь инвестиционный климат в России, по-настоящему", - рассказал он.
"Что такое нацпроект "Цифровая экономика"? Это проект с колоссальными ресурсами - на всякий случай, 1,1 триллиона бюджетных средств и плюс как минимум 400 миллиардов привлеченных средств. 1,5 триллиона - это "взрослая" история по-настоящему… Я реально считаю, что в этом виде и с этим ресурсным обеспечением этот проект содержательно изменит рельеф российской инновационной экономики в диапазоне четырёх-пяти лет", - указал он.
Однако у этого проекта есть и недостатки, отметил Чубайс. Так, документ не учитывает наличие институтов развития. "Ну, не живут венчурные фонды без источников финансирования в венчурные фонды. Венчурные фонды, которые живут только на том, что они зарабатывают, это вот такой "пипеточный" ручеек, который, собственно, у нас и есть", - считает он.
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс на XI Гайдаровском форуме
Вчера, 18:32
Чубайс назвал главную проблему российской экономики 1990-х годов
Ранее в своём выступлении Чубайс также посетовал на недостаток финансирования для стартапов и венчурных фондов в РФ, более того, он заявил, что инновационная сфера как не была приоритетом для правительства РФ, так и не станет в следующие пять лет.
Нацпрограмма "Цифровая экономика" включает в себя шесть направлений, которые преобразованы в федеральные проекты: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, формирование исследовательских компетенций технологических заделов и цифровое государственное управление.
3300338
Обсудить 5
РоснаноАнатолий ЧубайсРоссияЭкономика
Рекомендуем
В здании Гиперкуб на территории инновационного центра Сколково в Московской области
"Сколково" может стать прорывом будущего для России, заявил Чубайс
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс на XI Гайдаровском форуме
Чубайс: инновации еще лет пять не будут приоритетом для властей
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Миронов рассказал, кого видит в качестве кандидата на пост премьера
Здание Центрального банка РФ в Москве
Центробанк ожидает дальнейшего роста долговой нагрузки россиян
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс на XI Гайдаровском форуме
Чубайс назвал главную проблему российской экономики 1990-х годов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по случаю 30-летия ЛДПР
Жириновский предположил, кто может войти в состав нового правительства
Президент РФ Владимир Путин и руководитель ФНС Михаил Мишустин во время встречи
Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
Дом Правительства РФ
Немецкий эксперт прокомментировал отставку российского правительства
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни
Михаил Мишустин
Политолог предположил, зачем Мишустина пригласили на пост премьера
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом
Обучение студентов-медиков
В ГД прокомментировали предложение Путина о целевом приеме в медвузы
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
Правительство России уходит в отставку
Михаил Мишустин
Биография Михаила Мишустина
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо
Сторонники властей Венесуэлы не пустили оппозицию в здание парламента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:58В Гидрометценте рассказали, ждать ли в России крещенские морозы
05:53Сеул ищет способ реализовать сотрудничество с КНДР в условиях санкций
05:48Разведчик рассказал, кто помогал советским партизанам в войну в Польше
05:46В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ
05:40Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
Лента новостейМолния