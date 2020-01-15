Чубайс рассказал о нацпроекте "Цифровая экономика"

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Нацпроект "Цифровая экономика" обладает достаточными ресурсами, чтобы существенно улучшить инновационную сферу в России в ближайшие четыре-пять лет, заявил председатель правления УК "Роснано" Нацпроект "Цифровая экономика" обладает достаточными ресурсами, чтобы существенно улучшить инновационную сферу в России в ближайшие четыре-пять лет, заявил председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

"Мы знаем, что в нацпроектах есть проект под названием "Цифровая экономика". Мы довольно глубоко в него вовлечены. Я считаю, что это крупномасштабная история, которая сильно повлияет на весь инвестиционный климат в России, по-настоящему", - рассказал он.

"Что такое нацпроект "Цифровая экономика"? Это проект с колоссальными ресурсами - на всякий случай, 1,1 триллиона бюджетных средств и плюс как минимум 400 миллиардов привлеченных средств. 1,5 триллиона - это "взрослая" история по-настоящему… Я реально считаю, что в этом виде и с этим ресурсным обеспечением этот проект содержательно изменит рельеф российской инновационной экономики в диапазоне четырёх-пяти лет", - указал он.

Однако у этого проекта есть и недостатки, отметил Чубайс. Так, документ не учитывает наличие институтов развития. "Ну, не живут венчурные фонды без источников финансирования в венчурные фонды. Венчурные фонды, которые живут только на том, что они зарабатывают, это вот такой "пипеточный" ручеек, который, собственно, у нас и есть", - считает он.

Ранее в своём выступлении Чубайс также посетовал на недостаток финансирования для стартапов и венчурных фондов в РФ, более того, он заявил, что инновационная сфера как не была приоритетом для правительства РФ, так и не станет в следующие пять лет.