Центробанк ожидает дальнейшего роста долговой нагрузки россиян

"Рост долговой нагрузки, которую мы измеряем на макроэкономическом уровне как отношение платежей по кредитам всего населения к доходам населения, продолжит возрастать, только более медленными темпами. В течение этого года тоже он продолжит возрастать", - сказала она в кулуарах Гайдаровского форума.

Данилова пояснила, что причиной этого будет сохранение достаточно высоких темпов роста выдачи потребительских кредитов и ипотеки. По ожиданиям регулятора, темпы роста потребкредитов в 2020 году составят около 10%, а ипотеки - 20%.

"Мы надеемся, что наши меры приведут к тому, что более здоровым будет рост кредитования, что рост будет продолжаться за счет заемщиков с менее высокой долговой нагрузкой", - добавила глава департамента ЦБ, имея в виду предыдущие решения Банка России.

ЦБ не раз заявлял, что обеспокоен высокими темпами необеспеченного потребкредитования в стране, хотя и не видит каких-либо рисков для финансовой стабильности. При этом ЦБ в течение последних двух лет четыре раза ужесточал требования к банкам в этом сегменте, однако это не дало желаемого эффекта. Решение проблемы закредитованности населения регулятор нашел в показателе долговой нагрузки.