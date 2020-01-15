В ГД прокомментировали предложение Путина о целевом приеме в медвузы

"В последнее время целевой набор зачастую представлял способ устройства в вузы детей с низким баллом ЕГЭ, но с "правильными" родителями, имеющими хорошие связи. Смысл целевого приема должен быть другим: чтобы готовились кадры под вакансии, которые уже существуют или возникнут, когда студент закончит учебное заведение. Настоящий целевой набор и целевое обучение предполагают трехсторонний контракт вуза, работодателя и студента, для которого есть конкретное рабочее место", - заявил депутат.