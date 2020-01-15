Мутко заявил, что отставка правительства не стала для него сюрпризом

"Для меня это не является сюрпризом, потому что я занимаюсь региональной политикой, я чувствую то, о чем говорит президент, что есть такие изменения. Потом, мы ведь тоже видим, что есть определенная критика в адрес правительства", - сказал Мутко журналистам.