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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T18:51+0300
https://ria.ru/20200115/1563465555.html
Мутко заявил, что отставка правительства не стала для него сюрпризом
https://cdn22.img.ria.ru/images/156345/97/1563459740_0:0:2300:1295_1036x0_80_0_0_00d49415fd667a433693b9f67ca393e1.jpg
РИА Новости

Мутко заявил, что отставка правительства не стала для него сюрпризом

18:49 15.01.2020 (обновлено: 18:51 15.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко на встрече президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко на встрече президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко на встрече президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами правительства РФ
МОСКВА 15 янв – РИА Новости. Исполняющий обязанности вице-премьера РФ Виталий Мутко заявил, что отставка кабинета министров не стала для него сюрпризом.
В среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Здание правительства РФ
Вчера, 18:18
Порядок формирования и процедура отставки правительства
"Для меня это не является сюрпризом, потому что я занимаюсь региональной политикой, я чувствую то, о чем говорит президент, что есть такие изменения. Потом, мы ведь тоже видим, что есть определенная критика в адрес правительства", - сказал Мутко журналистам.
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Послание президента России Федеральному собраниюВиталий МуткоДмитрий МедведевРоссияПолитика
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