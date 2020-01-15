Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T18:45+0300
https://ria.ru/20200115/1563465351.html
Клинцевич прокомментировал создание военного архива в России
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/112964/96/1129649670_0:157:2822:1744_1036x0_80_0_0_411b2dbc4a42dea5d50f7b8e7b37eb2c.jpg
РИА Новости

Клинцевич прокомментировал создание военного архива в России

18:45 15.01.2020
566
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Создание в РФ военного архива не позволит скрыть правду о Второй мировой войне, искажать историю, заявил РИА Новости в среду член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в России будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для россиян, и для всего мира.
"Важнейшая тема послания, на которой не мог не остановиться президент, - 75-летний юбилей Победы. Это для нас не только великий праздник, это еще и прекрасная возможность донести до всего мира, кто в действительности вынес всю тяжесть борьбы со смертельным врагом. Мы никогда не допустим пересмотра итогов Второй мировой войны", - сказал Клинцевич.
По его словам, создание в России самого полного комплекса архивных документов - "еще одно свидетельство того, что нам нечего скрывать из истории той страшной войны". Напротив, Россия больше чем кто-либо заинтересована в том, чтобы в ней не осталось ни одного белого пятна, отметил сенатор.
Доктор исторических наук, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
10 января, 13:53
В РВИО прокомментировали польскую резолюцию о Второй мировой войне
"Тогда уже вряд ли кто-то сможет отрицать очевидное, ссылаясь, например, на то, что то или иное заявление вырвано из контекста. В распоряжении пользователя поступит весь документ. Со временем этот архив будет доступен всем, в том числе и через интернет", - добавил он.
Конечно, документы о Второй мировой войне разбросаны по всему миру. Что-то находится в частных коллекциях, сказал Клинцевич. "В связи с этим хочу попросить держателей таких документов помочь России в создании архива. Чтобы стать поистине мировым достоянием, он должен быть действительно максимально полным. Тем более, что он создается на века", - заключил сенатор.
Проект RT #СтраницыПобеды
13 января, 18:33
RT запустит проект об истории Великой Отечественной войны
2800000
Обсудить 0
Послание президента России Федеральному собраниюВторая мировая война (1939-1945)Франц КлинцевичВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Здание МИД Польши в Варшаве
Польша поддержала создание в России военного архива
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Американский эксперт прокомментировал уход правительства РФ в отставку
Первая сессия Европарламента нового созыва. 4 июля 2019
В Европарламенте обвинили Россию в "искажении" истории Второй мировой
Вадим Рабинович
Депутат Рады назвал поведение делегации Украины в ПАСЕ унизительным
Дом Правительства РФ
Немецкий эксперт прокомментировал отставку российского правительства
Президент РФ Владимир Путин и руководитель ФНС Михаил Мишустин во время встречи
Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
В "Нафтогазе" рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни
Президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга в Кишиневе
Президент Молдавии прокомментировал отставку российского правительства
Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко
В ФПА прокомментировали идею наделять Совфед правом отстранять судей
Обучение студентов-медиков
В ГД прокомментировали предложение Путина о целевом приеме в медвузы
Михаил Мишустин
Политолог предположил, зачем Мишустина пригласили на пост премьера
Председатель комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов
В Госдуме оценили идею о ежегодном увеличении бюджетных мест в вузах
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Миронов рассказал, кого видит в качестве кандидата на пост премьера
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
В МУС заявили, что не имеют права расследовать убийство Сулеймани
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:58В Гидрометценте рассказали, ждать ли в России крещенские морозы
05:53Сеул ищет способ реализовать сотрудничество с КНДР в условиях санкций
05:48Разведчик рассказал, кто помогал советским партизанам в войну в Польше
05:46В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ
05:40Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
Лента новостейМолния