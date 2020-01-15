Клинцевич прокомментировал создание военного архива в России

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Создание в РФ военного архива не позволит скрыть правду о Создание в РФ военного архива не позволит скрыть правду о Второй мировой войне , искажать историю, заявил РИА Новости в среду член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в России будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для россиян, и для всего мира.

"Важнейшая тема послания, на которой не мог не остановиться президент, - 75-летний юбилей Победы. Это для нас не только великий праздник, это еще и прекрасная возможность донести до всего мира, кто в действительности вынес всю тяжесть борьбы со смертельным врагом. Мы никогда не допустим пересмотра итогов Второй мировой войны", - сказал Клинцевич.

По его словам, создание в России самого полного комплекса архивных документов - "еще одно свидетельство того, что нам нечего скрывать из истории той страшной войны". Напротив, Россия больше чем кто-либо заинтересована в том, чтобы в ней не осталось ни одного белого пятна, отметил сенатор.

"Тогда уже вряд ли кто-то сможет отрицать очевидное, ссылаясь, например, на то, что то или иное заявление вырвано из контекста. В распоряжении пользователя поступит весь документ. Со временем этот архив будет доступен всем, в том числе и через интернет", - добавил он.