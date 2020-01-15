Президент Молдавии прокомментировал отставку российского правительства

КИШИНЕВ, 15 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в комментарии Sputnik Moldova выразил надежду, что премьер Ион Кику сможет наладить диалог с новым главой правительства РФ, который придет на смену Дмитрию Медведеву.
Медведев в среду вечером сообщил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства попросил правительство исполнять обязанности до формирования нового кабмина и предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности.
"Диалог между президентами очень хороший. На уровне парламентов также, что касается правительства, уверен, что также, как удалось наладить должное сотрудничество с Дмитрием Медведевым, у (главы молдавского кабмина - ред.) Иона Кику будет конструктивный диалог со следующим премьером", - сказал Додон/
Он выразил уверенность, что отставка правительства России не повлияет на достигнутую ранее договоренность о получении Молдавией кредита на развитие инфраструктуры, поскольку "переговоры по предоставлению этого кредита уже идут".
Ранее президент Молдавии сообщил, что Россия готова предоставить республике кредит в размере 500 миллионов долларов для инфраструктурных проектов. При этом в 2020 году республика рассчитывает получить 300 миллионов долларов.
Отношения между Молдавией и Россией на уровне правительств были заблокированы на протяжении последних семи лет, в течение этого времени между сторонами не было контактов и встреч на межправительственном уровне. Ситуация изменилась в ноябре прошлого года, когда премьером Молдавии стал Ион Кику, свой первый визит в качестве главы правительства он совершил в Москву, где встречался с Медведевым.
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