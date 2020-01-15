Президент Молдавии прокомментировал отставку российского правительства

Медведев в среду вечером сообщил президенту Владимиру Путину , что правительство в полном составе уходит в отставку . Глава государства попросил правительство исполнять обязанности до формирования нового кабмина и предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности.

"Диалог между президентами очень хороший. На уровне парламентов также, что касается правительства, уверен, что также, как удалось наладить должное сотрудничество с Дмитрием Медведевым, у (главы молдавского кабмина - ред.) Иона Кику будет конструктивный диалог со следующим премьером", - сказал Додон/

Он выразил уверенность, что отставка правительства России не повлияет на достигнутую ранее договоренность о получении Молдавией кредита на развитие инфраструктуры, поскольку "переговоры по предоставлению этого кредита уже идут".

Ранее президент Молдавии сообщил, что Россия готова предоставить республике кредит в размере 500 миллионов долларов для инфраструктурных проектов. При этом в 2020 году республика рассчитывает получить 300 миллионов долларов.