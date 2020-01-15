Опыт Медведева позволит решать новые задачи в Совбезе, считает эксперт

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Опыт Дмитрия Медведева, полученный им на высших государственных должностях, поможет ему решать новые задачи по обеспечению национальной безопасности на посту заместителя председателя Совбеза, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Медведев в среду вечером сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности.
"Дмитрий Медведев занимал ответственные посты в администрации президента, являлся президентом РФ – верховным главнокомандующим и премьер-министром, поэтому с точки зрения компетентности и знания функционирования механизма власти в своей новой должности является подготовленным и состоявшимся профессионалом. Он обладает всеми необходимыми компетенциями для работы на новом посту", - заявил РИА Новости в среду Коротченко.
Эксперт предположил, что в Совете безопасности Медведев будет наделен новыми полномочиями в области внутренней и внешней политики через призму обеспечения национальной безопасности и координации деятельности силовых структур РФ.
Вчера, 16:54Биография Дмитрия Медведева