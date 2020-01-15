Опыт Медведева позволит решать новые задачи в Совбезе, считает эксперт

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Опыт Опыт Дмитрия Медведева , полученный им на высших государственных должностях, поможет ему решать новые задачи по обеспечению национальной безопасности на посту заместителя председателя Совбеза , считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко

Медведев в среду вечером сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности.

"Дмитрий Медведев занимал ответственные посты в администрации президента, являлся президентом РФ – верховным главнокомандующим и премьер-министром, поэтому с точки зрения компетентности и знания функционирования механизма власти в своей новой должности является подготовленным и состоявшимся профессионалом. Он обладает всеми необходимыми компетенциями для работы на новом посту", - заявил РИА Новости в среду Коротченко.