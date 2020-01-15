Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание Дома правительства РФ
Отставка правительства России
2020-01-15T18:36+0300
https://ria.ru/20200115/1563465115.html
Опыт Медведева позволит решать новые задачи в Совбезе, считает эксперт
https://cdn24.img.ria.ru/images/150647/02/1506470243_0:0:2949:1659_1036x0_80_0_0_91de5643bb495e7df305fd696d256dd4.jpg
РИА Новости

Опыт Медведева позволит решать новые задачи в Совбезе, считает эксперт

18:36 15.01.2020
539
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИгорь Коротченко
Игорь Коротченко
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Опыт Дмитрия Медведева, полученный им на высших государственных должностях, поможет ему решать новые задачи по обеспечению национальной безопасности на посту заместителя председателя Совбеза, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Медведев в среду вечером сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности.
"Дмитрий Медведев занимал ответственные посты в администрации президента, являлся президентом РФ – верховным главнокомандующим и премьер-министром, поэтому с точки зрения компетентности и знания функционирования механизма власти в своей новой должности является подготовленным и состоявшимся профессионалом. Он обладает всеми необходимыми компетенциями для работы на новом посту", - заявил РИА Новости в среду Коротченко.
Эксперт предположил, что в Совете безопасности Медведев будет наделен новыми полномочиями в области внутренней и внешней политики через призму обеспечения национальной безопасности и координации деятельности силовых структур РФ.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Вчера, 16:54
Биография Дмитрия Медведева
7140029
Обсудить 2
Отставка правительства РоссииИгорь КоротченкоДмитрий МедведевСовет Безопасности РФВладимир ПутинПолитика
Рекомендуем
Председатель Союза виноградарей и виноделов России, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
Новое правительство должно быть смелым, заявил Киселев
Реакция министров на отставку правительства
Реакция министров на отставку правительства попала на видео
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства РФ
Эксперт назвал возможную цель смены российского правительства
Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко
В ФПА прокомментировали идею наделять Совфед правом отстранять судей
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Миронов рассказал, кого видит в качестве кандидата на пост премьера
Президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга в Кишиневе
Президент Молдавии прокомментировал отставку российского правительства
Президент РФ Владимир Путин и руководитель ФНС Михаил Мишустин во время встречи
Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
Правительство России уходит в отставку
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко на встрече президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами правительства РФ
Мутко заявил, что отставка правительства не стала для него сюрпризом
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным по случаю 30-летия ЛДПР
Жириновский предположил, кто может войти в состав нового правительства
Бывший секретарь Совета Безопасности РФ Андрей Кокошин
Кокошин считает появление новой должности в Совбезе оправданным
Члены кабинета министров на встрече президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами правительства РФ
Политолог считает, что кандидаты в новое правительство уже есть
Председатель комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов
В Госдуме оценили идею о ежегодном увеличении бюджетных мест в вузах
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич прокомментировал создание военного архива в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:58В Гидрометценте рассказали, ждать ли в России крещенские морозы
05:53Сеул ищет способ реализовать сотрудничество с КНДР в условиях санкций
05:48Разведчик рассказал, кто помогал советским партизанам в войну в Польше
05:46В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ
05:40Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
Лента новостейМолния