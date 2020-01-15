В Симферополе двум улицам могут присвоить имена Лужкова и Захарченко

"В названиях улиц Симферополя появятся имена значимых исторических личностей прошлого и современности. Среди них – экс-мэр Москвы Юрий Лужков и первый глава ДНР Александр Захарченко", - говорится в сообщении.

По данным Русской общины, решение одобрено на заседании городской комиссии по присвоению, изменению и аннулированию наименований.

В комментарии РИА Новости депутат горсовета Симферополя Игорь Евтюшкин отметил, что теперь решение о наименовании улиц будет вынесено на рассмотрение на одной из ближайших сессий городского парламента.

Инициатива о наименовании ряда новых улиц крымской столицы в честь политиков, внесших значимый вклад в новейшую историю России, принадлежит крымскому сенатору Сергею Цекову и депутату Госдумы РФ Андрею Козенко, отмечается в сообщении Русской общины.