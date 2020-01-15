В Госдуме оценили идею о ежегодном увеличении бюджетных мест в вузах

"В послании Федеральному собранию президент сказал, что бюджетные места не просто нужно сохранять, он заявил, что их количество нужно увеличивать. Полагаю, для правительства это будет императивом. Мы можем только поблагодарить президента, в противном случае депутатам пришлось бы менять законодательство и устанавливать количество бюджетных мест через поправки к закону об образовании, в котором есть формула расчета контрольных цифр приема исходя из общей численности населения в возрасте от 17 до 30 лет", - заявил Никонов.