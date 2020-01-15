"Сколково" может стать прорывом будущего для России, заявил Чубайс

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Инновационный центр "Сколково" через 5-10 лет может стать прорывом будущего для России, заявил председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе выступления на Гайдаровском форуме.
"Я в отличие от, может быть, распространенного мнения, считаю, что создание и функционирование государственных институтов развития - это важнейший положительный результат. И я это говорю не потому, что я один из институтов развития, я сейчас не про себя совсем. Например, "Сколково". Я считаю, что "Сколково" - это реальный прорыв будущего. Мы увидим его как действующий результат ну так лет еще через 5-10 лет, не раньше, начиная с университета "Сколтех", и заканчивая всем, что там есть", - заявил он.
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"Но это прорыв будущего, который шаг за шагом, постепенно пройдя тяжелейшую атаку с мордобоем, с уголовками и так далее, тем не менее, перейдя через всё, живет, развивается, движется вперед. Молодцы!", - сказал он, добавив, что аналогичных успехов достигает и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (так называемый "фонд Бортника").
Инновационный центр создается фондом "Сколково". Миссия фонда - создание экосистемы, формирование благоприятных условий для инновационного процесса: ученые, конструкторы, инженеры и бизнесмены совместно с участниками образовательных проектов будут работать над созданием конкурентоспособных наукоемких разработок мирового уровня в пяти приоритетных направлениях. Это энергоэффективность и энергосбережение (ЭЭТ), ядерные технологии (ЯТ), космические технологии и телекоммуникации (КТиТК), биомедицинские технологии (БМТ), стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение (ИТ).
Ожидаемый результат - самоуправляющаяся и саморазвивающаяся экосистема, благоприятная для развития предпринимательства и исследований, способствующая созданию компаний, успешных на глобальном рынке. Ранее сопредседатель фонда "Сколково" Виктор Вексельберг говорил РИА Новости, что совокупная выручка стартапов центра "Сколково" по итогам 2018 года, по предварительной оценке, выросла примерно на 30%, приблизившись к 100 миллиардам рублей.
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