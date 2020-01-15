"Сколково" может стать прорывом будущего для России, заявил Чубайс

"Я в отличие от, может быть, распространенного мнения, считаю, что создание и функционирование государственных институтов развития - это важнейший положительный результат. И я это говорю не потому, что я один из институтов развития, я сейчас не про себя совсем. Например, "Сколково". Я считаю, что "Сколково" - это реальный прорыв будущего. Мы увидим его как действующий результат ну так лет еще через 5-10 лет, не раньше, начиная с университета "Сколтех", и заканчивая всем, что там есть", - заявил он.