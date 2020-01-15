В ДНР заявили, что для разведения сил нужен дополнительный документ

ДОНЕЦК , 15 янв - РИА Новости. Для дальнейшего разведения сил и средств на новых участках на линии соприкосновения в Для дальнейшего разведения сил и средств на новых участках на линии соприкосновения в Донбассе необходимо подписание дополнения к уже действующему соглашению, заявил журналистам руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Он отметил, что приоритетными направлениями работы подгруппы по вопросам безопасности на ближайшее время является реализация задач, поставленных лидерами стран "Нормандского формата" (Россия Украина, Франция, Германия), а именно: обеспечение устойчивого режима прекращения огня, а также рассмотрение и согласование новых участков для разведения сил и средств.

"Ключевым моментом при рассмотрении новых потенциальных участков разведения для нас является согласование и подписание дополнения к Рамочному решению от 21 сентября 2016 года, в котором будут учтены и урегулированы практические аспекты разведения сил и средств", - сказал Якубов.

Он напомнил, что на последней встрече в Минске 18 декабря стороны подтвердили свою приверженность перемирию, согласованному в июле 2019 года, как бессрочное и подкрепленное дополнительными мерами его усиления и контроля.

"Мы уверены, что выполнение этих мер способно обеспечить устойчивый режим прекращения огня, однако украинская сторона до сих пор не выполняет свои обязательства, которые, как показала практика разведения на трёх пилотных участках, не были учтены в основном документе", - сказал он.