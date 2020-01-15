Чубайс назвал главную проблему российской экономики 1990-х годов

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Главной проблемой экономических реформ в 1990-х годах стали неплатежи, заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс.
По его словам, их объем к 1996 году достиг 45 процентов ВВП. Для реформаторов эта проблема оказалась настоящим сюрпризом, отметил Чубайс.
9 ноября 2019, 14:50Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
"Я считаю, что нами это явление не было предсказано нигде. Я не помню ни одного нашего серьезного разговора. Во всех обсуждениях, а мы вырабатывали концепцию реформ десять лет под руководством Гайдара, я не помню обсуждения темы неплатежей", — цитирует выступление Чубайса на Гайдаровском форуме РБК.
Руководитель "Роснано" предположил, что кризис неплатежей оказал "глубинное воздействие на весь комплекс реформ 90-х". Резкий рост экономики в начале нулевых годов он объяснил победой именно над этой проблемой.
14 апреля 2019, 20:12Чубайс рассказал об отношении к фразе "во всем виноват Чубайс"