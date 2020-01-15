Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T21:21+0300
https://ria.ru/20200115/1563464835.html
Чубайс назвал главную проблему российской экономики 1990-х годов
https://cdn21.img.ria.ru/images/156343/07/1563430740_0:58:3072:1786_1036x0_80_0_0_ba605ed734d133b12628c7519e16da77.jpg
РИА Новости

Чубайс назвал главную проблему российской экономики 1990-х годов

18:32 15.01.2020 (обновлено: 21:21 15.01.2020)
20110
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс на XI Гайдаровском форуме
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс на XI Гайдаровском форуме
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Главной проблемой экономических реформ в 1990-х годах стали неплатежи, заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс.
По его словам, их объем к 1996 году достиг 45 процентов ВВП. Для реформаторов эта проблема оказалась настоящим сюрпризом, отметил Чубайс.
Анатолий Чубайс
9 ноября 2019, 14:50
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
"Я считаю, что нами это явление не было предсказано нигде. Я не помню ни одного нашего серьезного разговора. Во всех обсуждениях, а мы вырабатывали концепцию реформ десять лет под руководством Гайдара, я не помню обсуждения темы неплатежей", — цитирует выступление Чубайса на Гайдаровском форуме РБК.
Руководитель "Роснано" предположил, что кризис неплатежей оказал "глубинное воздействие на весь комплекс реформ 90-х". Резкий рост экономики в начале нулевых годов он объяснил победой именно над этой проблемой.
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс на Х Гайдаровском форуме. 16 января 2019
14 апреля 2019, 20:12
Чубайс рассказал об отношении к фразе "во всем виноват Чубайс"
13322132473
Обсудить 49
Гайдаровский форум в 2019 годуРоснаноАнатолий ЧубайсРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Кадры решают всё. Главная проблема экономики 90х это сам чубайс и такие как он.
15 января, 19:03
maslopup
19410204
Главная проблема экономики,-сказал Чубайс,- это я!
15 января, 18:46
OFOlga Fancelli
18090004
Рекомендуем
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
В "Нафтогазе" рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным
Пуск высокоточной крылатой ракеты с корабля
Немецкое СМИ назвало проект российского авианосца ошеломительным
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни
Первая сессия Европарламента нового созыва. 4 июля 2019
В Европарламенте обвинили Россию в "искажении" истории Второй мировой
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
"Не все получилось". Почему Медведева отправили в отставку
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
Правительство России уходит в отставку
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер
Иран отклонил предложение Трампа о новой ядерной сделке
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
Аплодисменты и шок. Что творилось в зале, пока выступал Путин
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства РФ
Новое правительство. Драмы нет
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию
Александр Рар, политолог, научный директор Германо-Российского форума, эксперт Международного дискуссионного клуба Валдай
Немецкий политолог прокомментировал отставку российского правительства
Так в представлении художника выглядит слияние двух небольших, но очень плотных нейтронных звезд. В точке слияния они взрываются как килонова
Российские ученые зарегистрировали редчайшее астрофизическое событие
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев прокомментировал отставку правительства словами о "застое"
Здание МИД Польши в Варшаве
Польша поддержала создание в России военного архива
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:35Сенатор назвал Мишустина профессионалом высокого уровня
19:35Совет Госдумы проводит внеочередное заседание
19:34Сторонники властей Венесуэлы не пустили оппозицию в здание парламента
19:32"Справедливая Россия" поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера
19:30Российское посольство в США выразило протест в связи с переводом Бута
19:27ЕР проведет заседание фракции по кандидатуре премьера в четверг утром
19:27Путин подписал указ об отставке правительства
19:27Германия работает над сохранением своего контингента в Ираке
19:26Михаил Мишустин приехал в Госдуму
19:21Путин сделал серьезный шаг для изменений в обществе, заявил Мутко
19:19Жириновский предположил, кто может войти в состав нового правительства
19:16Заседание правительства, запланированное на четверг, перенесли
19:14РЖД ввели компенсации пассажирам за опоздание скоростных "Ласточек"
19:13Температура в Петербурге побила рекорд 1975 года
19:11Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
19:10Трамп ожидает полного оправдания по процедуре импичмента
19:09Обвинение на процессе об импичменте Трампа в сенате возглавит Шифф
19:08Мутко оценил контакты федерального правительства с губернаторами
19:03Глава Ингушетии рассказал об ожиданиях от нового правительства
19:03СМИ сообщили об обыске у главы налоговой службы Украины
Лента новостейМолния