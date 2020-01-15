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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T18:31+0300
https://ria.ru/20200115/1563464697.html
В Саратовской области рассказали о ситуации с нехваткой мест в яслях
https://cdn23.img.ria.ru/images/136133/59/1361335950_1:0:1999:1124_1036x0_80_0_0_9c19f2857270ca63972ca509e76e61be.jpg
РИА Новости

В Саратовской области рассказали о ситуации с нехваткой мест в яслях

18:31 15.01.2020
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© Fotolia / ChiccoDodiFCДетский сад
Детский сад
© Fotolia / ChiccoDodiFC
САРАТОВ, 15 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Около 380 детей в возрасте до трех лет числятся в актуальной очереди на получение места в детских садах Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования региона.
Президент России Владимир Путин, оглашая в среду послание Федеральному собранию, раскритиковал ситуацию с обеспечением семей в России яслями, обратился к губернаторам, отметив, что так работать нельзя.
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"Сегодня можно говорить об уменьшении численности детей, состоящих на учете для предоставления мест в ясельных группах на 12% к уровню прошлого года. В настоящее время актуальная очередь в детские сады от 0 до 3 лет составляет 379 детей… Актуальная очередь - это места, которые не предоставлены детям в текущем году", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что в рамках нацпроектов "Демография" и "Жилье и городская среда" в регионе в 2019-2021 годах планируется построить 40 новых детских садов на 5175 мест, в том числе в 2019 году построены 24 детсада на 3055 мест. По ее словам, 10 из 24 детсадов открылись в прошлом году, а остальные введут в эксплуатацию в текущем году.
"Сохраняющаяся актуальная очередь в детские сады детей раннего возраста свидетельствует о необходимости создания новых мест в дошкольных организациях. Согласно заключенным соглашениям с министерством просвещения России в 2020-2021 годах в области будет построено еще 16 дошкольных объектов на 2120 мест, семь из них на 720 мест - в 2020 году. Объем финансового обеспечения на строительство этих семи детских садов в 2020 году составляет 583,2 миллиона рублей", - рассказала представитель ведомства.
Детский сад
Вчера, 15:04
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Послание президента России Федеральному собраниюВладимир ПутинСаратовская областьОбщество
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