В Саратовской области рассказали о ситуации с нехваткой мест в яслях

САРАТОВ, 15 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Около 380 детей в возрасте до трех лет числятся в актуальной очереди на получение места в детских садах Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования региона.

Президент России Владимир Путин, оглашая в среду послание Федеральному собранию, раскритиковал ситуацию с обеспечением семей в России яслями, обратился к губернаторам, отметив, что так работать нельзя.

"Сегодня можно говорить об уменьшении численности детей, состоящих на учете для предоставления мест в ясельных группах на 12% к уровню прошлого года. В настоящее время актуальная очередь в детские сады от 0 до 3 лет составляет 379 детей… Актуальная очередь - это места, которые не предоставлены детям в текущем году", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что в рамках нацпроектов "Демография" и "Жилье и городская среда" в регионе в 2019-2021 годах планируется построить 40 новых детских садов на 5175 мест, в том числе в 2019 году построены 24 детсада на 3055 мест. По ее словам, 10 из 24 детсадов открылись в прошлом году, а остальные введут в эксплуатацию в текущем году.