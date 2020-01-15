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2020-01-15T18:30+0300
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Кадыров поблагодарил Медведева за помощь Чечне
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РИА Новости

Кадыров поблагодарил Медведева за помощь Чечне

18:30 15.01.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев и глава Чечни Рамзан Кадыров во время встречи в Грозном. 26 февраля 2018
Дмитрий Медведев и глава Чечни Рамзан Кадыров во время встречи в Грозном. 26 февраля 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил Дмитрия Медведева, который в среду сообщил об уходе кабмина в отставку, за помощь лично ему и республике в решении социально-экономических вопросов.
Премьер-министр Дмитрий Медведев в среду сообщил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства попросил правительство исполнять обязанности до формирования нового кабмина и предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности.
"Сегодня подало в отставку Правительство России... Я очень благодарен Дмитрию Анатольевичу и правительству России за постоянную помощь и поддержку, которые оказывались лично и мне, и Чеченской Республике в решении сложных задач социально-экономического развития. Такое же отношение было и ко всем регионам", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Как подчеркнул глава Чечни, нет никаких сомнений, что Медведев "является одним из убежденных соратников Владимира Путина".
"Я очень хорошо знаком с Дмитрием Анатольевичем ещё с молодых лет! Он и тогда был мудрым, зрелым, сильным политиком, экономистом, стратегом, а теперь тем более, имеет опыт пребывания в должностях Президента и премьер-министра. Об этом свидетельствует успешная деятельность правительства России по преодолению негативного воздействия враждебной санкционной политики США и Запада против России", - заключил он.
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