Кадыров поблагодарил Медведева за помощь Чечне

Премьер-министр Дмитрий Медведев в среду сообщил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства попросил правительство исполнять обязанности до формирования нового кабмина и предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности.

"Сегодня подало в отставку Правительство России... Я очень благодарен Дмитрию Анатольевичу и правительству России за постоянную помощь и поддержку, которые оказывались лично и мне, и Чеченской Республике в решении сложных задач социально-экономического развития. Такое же отношение было и ко всем регионам", - написал Кадыров в Telegram-канале.

"Я очень хорошо знаком с Дмитрием Анатольевичем ещё с молодых лет! Он и тогда был мудрым, зрелым, сильным политиком, экономистом, стратегом, а теперь тем более, имеет опыт пребывания в должностях Президента и премьер-министра. Об этом свидетельствует успешная деятельность правительства России по преодолению негативного воздействия враждебной санкционной политики США и Запада против России", - заключил он.