Структура и полномочия Совета безопасности Российской Федерации

Совет безопасности Российской Федерации – конституционный орган , осуществляющий подготовку решений президента России в области обеспечения безопасности.

Совет безопасности РФ был образован в 1992 году . Он формируется президентом в соответствии с Конституцией и Законом РФ "О безопасности". Постоянные члены и члены Совета назначаются президентом – председателем Совета безопасности. Ему непосредственно подчинен секретарь Совета безопасности. Секретарь обеспечивает деятельность Совета, руководит его аппаратом.

Члены Совета безопасности принимают участие в заседаниях Совета безопасности с правом совещательного голоса.

Совет безопасности осуществляет подготовку решений президента России по вопросам стратегии развития РФ, защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной политики в области обеспечения национальной безопасности.

Основными функциями Совета безопасности являются:

- рассмотрение вопросов обеспечения безопасности, организации обороны, военного строительства, оборонного производства, военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, иных вопросов, связанных с защитой конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности Росси, а также вопросов международного сотрудничества в области обеспечения безопасности;

- анализ информации о реализации основных направлений государственной политики в области обеспечения безопасности, о социально-политической и об экономической ситуации в стране, о соблюдении прав и свобод человека и гражданина;

- разработка и уточнение стратегии национальной безопасности Российской Федерации, иных концептуальных и доктринальных документов, а также критериев и показателей обеспечения национальной безопасности;

- осуществление стратегического планирования в области обеспечения безопасности;

- рассмотрение проектов законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к ведению Совета безопасности;

- подготовка проектов нормативных правовых актов президента Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности и осуществления контроля деятельности федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности;

- организация работы по подготовке федеральных программ в области обеспечения безопасности и осуществление контроля за их реализацией;

- организация научных исследований по вопросам, отнесенным к ведению Совета безопасности.

Решения Совета безопасности, принимаемые в целях выполнения его основных задач, оформляются в виде указов президента, а решения, касающиеся организационно-технического и информационного обеспечения – в виде распоряжений президента. Контроль исполнения решений Совета безопасности и указов президента по вопросам безопасности возлагается на секретаря.

Основными организационно-правовыми формами работы Совета безопасности являются заседания, оперативные совещания, совещания по стратегическому планированию, рабочие совещания, а также заседания его рабочих органов – постоянных межведомственных комиссий, научного совета и его секций.

Заседания проводятся на регулярной основе, как правило, один раз в квартал, по планам, утверждаемым председателем. При необходимости могут проводиться внеочередные заседания. Решения принимаются на заседании постоянными членами Совета простым большинством голосов от их общего числа и вступают в силу после утверждения председателем.

Аппарат Совета безопасности является самостоятельным подразделением Администрации президента и имеет статус Управления президента. В его обязанности входит образование межведомственных комиссий – основных рабочих органов Совета безопасности. Они образуются в соответствии с главными задачами и направлениями деятельности Совета и могут создаваться по функциональному или региональному признаку, на постоянной или временной основе. Комиссии осуществляют подготовку предложений и рекомендаций Совету безопасности по основным направлениям внутренней и внешней политики в области обеспечения национальной безопасности. Они также способствуют осуществлению стратегического планирования и координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ для реализации федеральных программ в области обеспечения национальной безопасности и выполнения решений Совета.

Научно-методологическое обеспечение деятельности Совета безопасности осуществляет Научный совет. Он способствует формированию научного фундамента национальной безопасности, включая целевую ориентацию отечественной науки на вопросы обеспечения национальной безопасности, выявление и системную интеграцию новых знаний в этой области и т.д. Председателем Научного совета по должности является секретарь Совета безопасности. В состав Научного совета включаются представители Российской академии наук, отраслевых академий наук, имеющих государственный статус, руководители (представители) научных организаций, а также отдельные ученые и специалисты. Решения Научного совета носят рекомендательный характер и учитываются в работе Совета Безопасности и его аппарата. Количество секций Научного совета и их состав, включая руководителей секций, утверждает секретарь Совета безопасности.