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Структура и полномочия Совета безопасности Российской Федерации
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РИА Новости

Структура и полномочия Совета безопасности Российской Федерации

18:29 15.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. 12 декабря 2019
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. 12 декабря 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Совет безопасности Российской Федерации – конституционный орган, осуществляющий подготовку решений президента России в области обеспечения безопасности.
Совет безопасности РФ был образован в 1992 году. Он формируется президентом в соответствии с Конституцией и Законом РФ "О безопасности". Постоянные члены и члены Совета назначаются президентом – председателем Совета безопасности. Ему непосредственно подчинен секретарь Совета безопасности. Секретарь обеспечивает деятельность Совета, руководит его аппаратом.
Члены Совета безопасности принимают участие в заседаниях Совета безопасности с правом совещательного голоса.
Совет безопасности осуществляет подготовку решений президента России по вопросам стратегии развития РФ, защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной политики в области обеспечения национальной безопасности.
Основными функциями Совета безопасности являются:
- рассмотрение вопросов обеспечения безопасности, организации обороны, военного строительства, оборонного производства, военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, иных вопросов, связанных с защитой конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности Росси, а также вопросов международного сотрудничества в области обеспечения безопасности;
- анализ информации о реализации основных направлений государственной политики в области обеспечения безопасности, о социально-политической и об экономической ситуации в стране, о соблюдении прав и свобод человека и гражданина;
- разработка и уточнение стратегии национальной безопасности Российской Федерации, иных концептуальных и доктринальных документов, а также критериев и показателей обеспечения национальной безопасности;
- осуществление стратегического планирования в области обеспечения безопасности;
- рассмотрение проектов законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к ведению Совета безопасности;
- подготовка проектов нормативных правовых актов президента Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности и осуществления контроля деятельности федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности;
- организация работы по подготовке федеральных программ в области обеспечения безопасности и осуществление контроля за их реализацией;
- организация научных исследований по вопросам, отнесенным к ведению Совета безопасности.
Президент России может возложить на Совет безопасности иные задачи и функции в соответствии с законодательством.
Решения Совета безопасности, принимаемые в целях выполнения его основных задач, оформляются в виде указов президента, а решения, касающиеся организационно-технического и информационного обеспечения – в виде распоряжений президента. Контроль исполнения решений Совета безопасности и указов президента по вопросам безопасности возлагается на секретаря.
Основными организационно-правовыми формами работы Совета безопасности являются заседания, оперативные совещания, совещания по стратегическому планированию, рабочие совещания, а также заседания его рабочих органов – постоянных межведомственных комиссий, научного совета и его секций.
Заседания проводятся на регулярной основе, как правило, один раз в квартал, по планам, утверждаемым председателем. При необходимости могут проводиться внеочередные заседания. Решения принимаются на заседании постоянными членами Совета простым большинством голосов от их общего числа и вступают в силу после утверждения председателем.
Аппарат Совета безопасности является самостоятельным подразделением Администрации президента и имеет статус Управления президента. В его обязанности входит образование межведомственных комиссий – основных рабочих органов Совета безопасности. Они образуются в соответствии с главными задачами и направлениями деятельности Совета и могут создаваться по функциональному или региональному признаку, на постоянной или временной основе. Комиссии осуществляют подготовку предложений и рекомендаций Совету безопасности по основным направлениям внутренней и внешней политики в области обеспечения национальной безопасности. Они также способствуют осуществлению стратегического планирования и координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ для реализации федеральных программ в области обеспечения национальной безопасности и выполнения решений Совета.
Научно-методологическое обеспечение деятельности Совета безопасности осуществляет Научный совет. Он способствует формированию научного фундамента национальной безопасности, включая целевую ориентацию отечественной науки на вопросы обеспечения национальной безопасности, выявление и системную интеграцию новых знаний в этой области и т.д. Председателем Научного совета по должности является секретарь Совета безопасности. В состав Научного совета включаются представители Российской академии наук, отраслевых академий наук, имеющих государственный статус, руководители (представители) научных организаций, а также отдельные ученые и специалисты. Решения Научного совета носят рекомендательный характер и учитываются в работе Совета Безопасности и его аппарата. Количество секций Научного совета и их состав, включая руководителей секций, утверждает секретарь Совета безопасности.
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников
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