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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T19:43+0300
https://ria.ru/20200115/1563464516.html
Руководитель Фонда "Талант и успех" оценила послание Путина
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РИА Новости

Руководитель Фонда "Талант и успех" оценила послание Путина

18:27 15.01.2020 (обновлено: 19:43 15.01.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПредседатель оргкомитета всероссийского конкурса молодых музыкантов "Созвездие", руководитель Фонда "Талант и успех", член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева
Председатель оргкомитета всероссийского конкурса молодых музыкантов Созвездие, руководитель Фонда Талант и успех, член Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 15 янв - РИА Новости. Современные вузы в рамках развития образования в стране должны обеспечить подготовку кадров для цифровой экономики на высоком и качественно новом уровне, сообщила РИА Новости член Совета при президенте РФ по науке и образованию, сопредседатель центрального штаба Общероссийского Народного Фронта, руководитель Образовательного Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.
Она пояснила, что президент в среду в послании Федеральному собранию озвучил решения, которые наглядно показывают ценность системы образования для будущего страны. При том, что современное образование, в том числе в области культуры, – залог благополучия каждого человека в отдельности и всего государства в целом, считает Шмелева.
"От современного вуза требуется обеспечить подготовку кадров для цифровой экономики на высоком и качественно новом уровне... При этом, не стоит забывать – высшее образование должно двигать прогресс. Не только обучать молодых людей самым современным достижениям, но и быть гибким, вдохновлять студентов на научные исследования и открытия, на постоянное совершенствование профессиональных навыков, в том числе в смежных областях знаний", - подчеркнула Шмелева.
Она добавила, что доступность и качество образования – один из главных приоритетов государственной политики, заложенный для воплощения в национальных проектах.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Онлайн
Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
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Послание президента России Федеральному собраниюФонд "Талант и успех"Елена ШмелеваВладимир ПутинОбщество
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