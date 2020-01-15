Руководитель Фонда "Талант и успех" оценила послание Путина

СОЧИ, 15 янв - РИА Новости. Современные вузы в рамках развития образования в стране должны обеспечить подготовку кадров для цифровой экономики на высоком и качественно новом уровне, сообщила РИА Новости член Совета при президенте РФ по науке и образованию, сопредседатель центрального штаба Общероссийского Народного Фронта, руководитель Образовательного Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.
Она пояснила, что президент в среду в послании Федеральному собранию озвучил решения, которые наглядно показывают ценность системы образования для будущего страны. При том, что современное образование, в том числе в области культуры, – залог благополучия каждого человека в отдельности и всего государства в целом, считает Шмелева.
"От современного вуза требуется обеспечить подготовку кадров для цифровой экономики на высоком и качественно новом уровне... При этом, не стоит забывать – высшее образование должно двигать прогресс. Не только обучать молодых людей самым современным достижениям, но и быть гибким, вдохновлять студентов на научные исследования и открытия, на постоянное совершенствование профессиональных навыков, в том числе в смежных областях знаний", - подчеркнула Шмелева.
Она добавила, что доступность и качество образования – один из главных приоритетов государственной политики, заложенный для воплощения в национальных проектах.