Руководитель Фонда "Талант и успех" оценила послание Путина

"От современного вуза требуется обеспечить подготовку кадров для цифровой экономики на высоком и качественно новом уровне... При этом, не стоит забывать – высшее образование должно двигать прогресс. Не только обучать молодых людей самым современным достижениям, но и быть гибким, вдохновлять студентов на научные исследования и открытия, на постоянное совершенствование профессиональных навыков, в том числе в смежных областях знаний", - подчеркнула Шмелева.