Чубайс: инновации еще лет пять не будут приоритетом для властей

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Инновации за все последние 10 лет, на которые рассчитана соответствующая государственная стратегия, не стали приоритетом ни для бизнеса, ни для властей Инновации за все последние 10 лет, на которые рассчитана соответствующая государственная стратегия, не стали приоритетом ни для бизнеса, ни для властей РФ , и ситуация не изменится ещё лет пять, считает председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс

В ходе выступления на Гайдаровском форуме он напомнил о "Стратегии инновационного развития России" на 2010-2020 годы". Там, по его словам, были указаны "внятные конкретные жесткие параметры по годам", но "мало того, что практически ни один из поставленных показателей не будет выполнен, еще и по ряду показателей тренд не в плюс, а в минус. И это конечно очень печальная, очень печальная история".

"Я считаю, что если совсем на качественном уровне и на уровне показателей оценивать ситуацию, то за эти 10 лет ни для госпредприятий, ни для крупного частного бизнеса инновации не стали приоритетом. Ну, если они не стали приоритетом для правительства, - а мы видим, что документ не выполнен, - значит, он приоритетом не был, соответственно: в нашей стране связь между государством и бизнесом гораздо более сильная, чем где бы то ни было", - отметил Чубайс.

"Если говорить трезво, мы хорошо понимаем, что инновационная сфера, как мы уже сказали, не была приоритетом правительства, и она не станет приоритетом правительства в следующие пять лет. Нам доказывать не надо, не буду, поэтому исходим из этого. Это значит, что прорыва глобального не произойдет", - добавил он.

"Если не уходить в дипломатию, провалено все. Если уйти в дипломатию, то, к сожалению, не до конца удалось выполнить все поставленные цели. Первую мою фразу вырежьте, пожалуйста, а вторую оставим", - пошутил он. "Не стали приоритетом, ни для госкомпаний, ни для частных компаний, хотя, если вы запросите официальный отчет, то получите массу толстых документов, в которых рассказывается о крупных достижениях в инновационной политике. Я с этим не согласен, считаю, что, к сожалению, приоритетом эта наша тематика не стала", - подытожил Чубайс.