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Чубайс: инновации еще лет пять не будут приоритетом для властей
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РИА Новости

Чубайс: инновации еще лет пять не будут приоритетом для властей

18:44 15.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс на XI Гайдаровском форуме
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс на XI Гайдаровском форуме
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс на XI Гайдаровском форуме
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Инновации за все последние 10 лет, на которые рассчитана соответствующая государственная стратегия, не стали приоритетом ни для бизнеса, ни для властей РФ, и ситуация не изменится ещё лет пять, считает председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.
В ходе выступления на Гайдаровском форуме он напомнил о "Стратегии инновационного развития России" на 2010-2020 годы". Там, по его словам, были указаны "внятные конкретные жесткие параметры по годам", но "мало того, что практически ни один из поставленных показателей не будет выполнен, еще и по ряду показателей тренд не в плюс, а в минус. И это конечно очень печальная, очень печальная история".
"Я считаю, что если совсем на качественном уровне и на уровне показателей оценивать ситуацию, то за эти 10 лет ни для госпредприятий, ни для крупного частного бизнеса инновации не стали приоритетом. Ну, если они не стали приоритетом для правительства, - а мы видим, что документ не выполнен, - значит, он приоритетом не был, соответственно: в нашей стране связь между государством и бизнесом гораздо более сильная, чем где бы то ни было", - отметил Чубайс.
"Если говорить трезво, мы хорошо понимаем, что инновационная сфера, как мы уже сказали, не была приоритетом правительства, и она не станет приоритетом правительства в следующие пять лет. Нам доказывать не надо, не буду, поэтому исходим из этого. Это значит, что прорыва глобального не произойдет", - добавил он.
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"Если не уходить в дипломатию, провалено все. Если уйти в дипломатию, то, к сожалению, не до конца удалось выполнить все поставленные цели. Первую мою фразу вырежьте, пожалуйста, а вторую оставим", - пошутил он. "Не стали приоритетом, ни для госкомпаний, ни для частных компаний, хотя, если вы запросите официальный отчет, то получите массу толстых документов, в которых рассказывается о крупных достижениях в инновационной политике. Я с этим не согласен, считаю, что, к сожалению, приоритетом эта наша тематика не стала", - подытожил Чубайс.
Глава "Роснано" в связи с этим пояснил, что в РФ важнейшие институты, "едва ли не самые главные", требующиеся для инновационной экономики, не созданы. "Стартапы есть, венчурные фонды есть, а источника денег нет. Бассейн есть, а воды нет. И вот в этом "бассейне" мы все и резвимся потихоньку", - заключил Чубайс.
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Гайдаровский форумАнатолий ЧубайсРоссияТехнологииЭкономика
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