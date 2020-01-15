Курская область готова с 1 сентября ввести бесплатное питание в школах

"У нас в нескольких районах области уже предоставляется полностью бесплатное школьное питание для всех… Я думаю, что в школах областного центра мы будем больше технически готовы, там у нас более современные школы. Школы, которые находятся на селе, там потяжелее, но мы будем этим заниматься - президентом поставлена задача. Постараемся по максимуму к 1 сентября 2020 года это сделать", - рассказал Старовойт.