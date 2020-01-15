В Южной Осетии заявили о нарушении границы грузинским беспилотником

ЦХИНВАЛ, 15 янв - РИА Новости. Комитет государственной безопасности Южной Осетии заявил, что грузинский беспилотник нарушил госграницу республики в районе села Уиста (Цнелис).
"Четырнадцатого января в районе села Уиста (Цнелис) зафиксирован факт нарушения грузинским БПЛА военного образца государственной границы Южной Осетии и Грузии. В течение четырех часов беспилотник, в явно разведывательных целях, осуществлял полет вдоль линии прохождения государственной границы, затем изменил направление и углубился на территорию РЮО, совершил облет над высотой 944.8 и через некоторое время убыл в обратном движении", - приводит Sputnik Южная Осетия заявление комитета.
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В КГБ считают, что действия грузинской стороны свидетельствуют о намерениях продолжить дальнейшую эскалацию напряженности на югоосетино-грузинской границе, несмотря на попытки властей Южной Осетии стабилизировать ситуацию, добавляет Sputnik.
В комитете напомнили, что ранее в интересах улучшения двусторонних отношений югоосетинским руководством был помилован нарушитель госграницы, гражданин Грузии Важа Гаприндашвили. "При этом власти Грузии, демонстрируя недоговороспособность, намеренно игнорируют конструктивные шаги руководства Южной Осетии", - цитирует Sputnik заявление КГБ.
Ранее сообщалось, что известный грузинский врач Гаприндашвили был задержан югоосетинскими пограничниками 9 ноября. Югоосетинская сторона обвинила его в незаконном пересечении границы. Ленингорский районный суд приговорил Гаприндашвили к одному году и девяти месяцам заключения. 28 декабря президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о его помиловании.
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