В Южной Осетии заявили о нарушении границы грузинским беспилотником

В Южной Осетии заявили о попытке грузинского спецназа проникнуть в страну

В Южной Осетии заявили о попытке грузинского спецназа проникнуть в страну

В КГБ считают, что действия грузинской стороны свидетельствуют о намерениях продолжить дальнейшую эскалацию напряженности на югоосетино-грузинской границе, несмотря на попытки властей Южной Осетии стабилизировать ситуацию, добавляет Sputnik.

В комитете напомнили, что ранее в интересах улучшения двусторонних отношений югоосетинским руководством был помилован нарушитель госграницы, гражданин Грузии Важа Гаприндашвили. "При этом власти Грузии, демонстрируя недоговороспособность, намеренно игнорируют конструктивные шаги руководства Южной Осетии", - цитирует Sputnik заявление КГБ.