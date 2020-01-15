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Посольство в Эстонии начало прием заявок на бесплатное обучение в РФ
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РИА Новости

Посольство в Эстонии начало прием заявок на бесплатное обучение в РФ

18:14 15.01.2020 (обновлено: 18:15 15.01.2020)
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© Sputnik / Вадим АнцуповПосольство РФ в Таллине
Посольство РФ в Таллине
© Sputnik / Вадим Анцупов
Посольство РФ в Таллине. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 15 янв - РИА Новости. Посольство России в Эстонии открыло прием заявок на обучение в РФ в 2020-2021 учебном году за счет средств федерального бюджета, сообщила в среду пресс-служба российского дипломатического представительства.
"Претендовать на бюджетное место в российском вузе могут граждане России (при условии, что они постоянно проживают в Эстонии), граждане Эстонии и лица без гражданства. Подробная информация о необходимых документах, сроках их подачи, условиях и этапах проведения отборочного конкурса и иных организационных моментах будет опубликована в ближайшее время на сайте посольства", - говорится в сообщении.
Посольство РФ ранее сообщило, что квота на бесплатное обучение в российских вузах для граждан Эстонии составляет 95 человек в год.
Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк
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