Посольство в Эстонии начало прием заявок на бесплатное обучение в РФ

ХЕЛЬСИНКИ, 15 янв - РИА Новости. Посольство России в Эстонии открыло прием заявок на обучение в РФ в 2020-2021 учебном году за счет средств федерального бюджета, сообщила в среду пресс-служба российского дипломатического представительства.
"Претендовать на бюджетное место в российском вузе могут граждане России (при условии, что они постоянно проживают в Эстонии), граждане Эстонии и лица без гражданства. Подробная информация о необходимых документах, сроках их подачи, условиях и этапах проведения отборочного конкурса и иных организационных моментах будет опубликована в ближайшее время на сайте посольства", - говорится в сообщении.
Посольство РФ ранее сообщило, что квота на бесплатное обучение в российских вузах для граждан Эстонии составляет 95 человек в год.