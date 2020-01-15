Посольство в Эстонии начало прием заявок на бесплатное обучение в РФ

"Претендовать на бюджетное место в российском вузе могут граждане России (при условии, что они постоянно проживают в Эстонии), граждане Эстонии и лица без гражданства. Подробная информация о необходимых документах, сроках их подачи, условиях и этапах проведения отборочного конкурса и иных организационных моментах будет опубликована в ближайшее время на сайте посольства", - говорится в сообщении.