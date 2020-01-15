Эксперт назвал возможную цель смены российского правительства

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства РФ

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства РФ

Дмитрий Медведев в среду вечером сообщил президенту РФ Владимиру Путину , что правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности.

"Судя по всему, этот проект был подготовлен. Неслучайно было объявлено, что в согласовании правительства будет участвовать парламент, а конкретно в утверждении вице-премьеров, премьеров сейчас это будет реализовано непосредственно. Президент отдельно объявил, что он не сможет не утвердить новый состав кабинета министров.", - предположил политолог. Эксперт считает, что накануне начала сезона парламентских выборов выбрана была схема так называемого условного "сброса баланса".

"В чем ее суть? Рейтинги власти достаточно невысокие, несмотря на некоторую стабилизацию, особенно, соответственно, у парламентской составляющей. Прежде всего, у "Единой России". Особенно за счет именно тех решений, которые были приняты в последние несколько лет, включая пенсионную реформу. Сейчас рейтинг кабмина был достаточно невысоким. Начало этого года, собственно, почему послание было раннее, - происходит смена кабмина с целью обновить политическое поле, обнулить предыдущий негативный эффект. (...)То есть, это попытка избавиться от токсичных историй прошлого года путем обнуления", - пояснил он. По его мнению, к смене кабмина будет приурочена политическая реформа и всеобщее голосование.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

"Всеобщее голосование будет, судя по всему, будет таким образом поднимать интерес к региональным выбором. А на кабмин вешали все основные проблемы социально-экономического блока, это сфера компетенции, и последнее время он балансировал на не очень высоком уровне, поэтому замена кабмина это такая возможность вкатиться в новую избирательную кампанию с обновленным рейтингом. Минимизируя риски набирания негатива в этом году", - подчеркнул Абзалов. Он привел в пример положительный эффект от смены глав субъектов РФ.

По мнению Абзалова, отставка правительства позволит показать возможность парламента контролировать ситуацию в стране.